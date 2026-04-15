Руските банки масово закриват офиси

Руските банки затвориха близо 500 офиса през първото тримесечие на 2026 г., което е с цели 2,6 пъти повече отколкото през същия период на 2025 г. Данните са на Руската централна банка, цитирани от "Известия“. Според тях мрежата от банкови клонове е намаляла с 483 офиса през януари-март 2026 г. (със 185 през първото тримесечие на 2025 г.) до 21,87 хиляди.

Експерти, интервюирани от проправителственото издание, отдават факта на продължаващата пазарна трансформация.

Разходите на банките се увеличават

Вестникът посочва миграцията на клиентите онлайн като основна причина за затварянето на банкови клонове, но в същото време признава отбелязва, че разходите на банките се увеличават. Например, поддържането на един-единствен клон в Москва струва вече между 2 и 5 милиона рубли на месец.

"Известия“ посочва и развитието на изкуствения интелект и сливанията и придобиванията като фактори, водещи до затварянето на дублиращи се клонове.

Намаляването на броя на клоновете намалява достъпността на услугите, особено за по-възрастните клиенти, които по-често се нуждаят от лично присъствие – например, за да отблокират сметки, отбелязва вестникът. В същото време експерти, цитирани от "Известия“, признават, че "прекъсванията на интернет“, които бяха особено чести в Москва в последните дни, могат от друга страна да забавят затварянето на клонове.

