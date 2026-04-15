Руските банки масово закриват офиси

15 април 2026, 13:22 часа 581 прочитания 0 коментара
Руските банки затвориха близо 500 офиса през първото тримесечие на 2026 г., което е с цели 2,6 пъти повече отколкото през същия период на 2025 г. Данните са на Руската централна банка, цитирани от "Известия“. Според тях мрежата от банкови клонове е намаляла с 483 офиса през януари-март 2026 г. (със 185 през първото тримесечие на 2025 г.) до 21,87 хиляди.

Експерти, интервюирани от проправителственото издание, отдават факта на продължаващата пазарна трансформация.

Още: Под претекст, че се борят с измамите: В Русия блокират сметки на граждани, от Думата обещаха промяна

Разходите на банките се увеличават

Вестникът посочва миграцията на клиентите онлайн като основна причина за затварянето на банкови клонове, но в същото време признава отбелязва, че разходите на банките се увеличават. Например, поддържането на един-единствен клон в Москва струва вече между 2 и 5 милиона рубли на месец.

"Известия“ посочва и развитието на изкуствения интелект и сливанията и придобиванията като фактори, водещи до затварянето на дублиращи се клонове.

Намаляването на броя на клоновете намалява достъпността на услугите, особено за по-възрастните клиенти, които по-често се нуждаят от лично присъствие – например, за да отблокират сметки, отбелязва вестникът. В същото време експерти, цитирани от "Известия“, признават, че "прекъсванията на интернет“, които бяха особено чести в Москва в последните дни, могат от друга страна  да забавят затварянето на клонове.

Още: Големи руски банки са поискали да бъдат спасени от държавата

Пламен Иванов Отговорен редактор
