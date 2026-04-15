Примирието между САЩ и Иран изглежда ще бъде удължено

САЩ и Иран са принципно съгласни да удължат примирието, което изтича на 22 април. Идеята е да има повече време за активна дипломация и реално постигане на съгласие за стабилна основа за мир. Това съобщават регионални източници пред AP.

Междувременно обаче, The Washington Post публикува материал, според който САЩ ще разположат около 10 000 допълнителни войници и още военни кораби в Близкия изток, за да увеличат натиска върху Иран. Това включва самолетоносачи и морски пехотинци, с което американският военен контингент в Близкия изток ще стигне до около 60 000 души.

Длъжностни лица казват, че струпването на военни сили дава на САЩ повече възможности, ако преговорите се провалят, включително евентуални удари или дори сухопътни операции.

Същевременно, прословутото интервю на американския президент Доналд Тръмп пред Fox News, където хем казва, че войната с Иран приключила, хем че "почти е приключила". Много бързо може да бъде разрешена, почти веднага, уверява той. И продължава да се опитва да убеди, че е взел правилното решение с отприщването на войната: "Ако дадете на Иран ядрени оръжия, искате ли да видите какво ще стане с борсите? Светът ще бъде взривен".

Trump:



The Iran war could be settled “almost immediately.” pic.twitter.com/sDWtaTTA9N — Clash Report (@clashreport) April 15, 2026

