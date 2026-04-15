Разчистват незаконното сметище край езерата на Долни Богров

Започва незабавно разчистване на нерегламентираното сметище в землището край езерата на село Долни Богров. Заместник-кметът по екология Николай Неделков разпореди на общинското дружество „Софекострой“ ЕАД мобилизиране на техника и екипи за пълното извозване на отпадъците от общинските имоти, попадащи в защитената зона от европейската мрежа „Натура 2000“.

„За мен безопасността и здравето на гражданите, както и опазването на природата, не са въпрос на административни преписки, а водещ управленски приоритет,“ подчерта Неделков. За да се гарантира превенция и защита на публичния ресурс, паралелно с почистването на терена се монтира денонощно видеонаблюдение.

Над 240 нерегламентирани сметища са картотекирани в София. По думите му броят им продължава да расте, като всеки месец се откриват нови точки на замърсяване.

Случаят в Долни Богров е част от този системен проблем, по който екипите на Инспектората работят активно още от 2021 г. чрез проверки, предписания и постоянни уведомления към районната администрация и държавните институции.

„Истината е, че една птичка пролет не прави. Колкото и усилия да полагаме от Столичната община и Инспектората, колкото и камери да монтираме, системните проблеми изискват системни решения и координирани институционални действия,“ заяви заместник-кметът. Той призова за прекратяване на „колективната институционална безотговорност“ и подчерта, че незаконните сметища са заплаха преди всичко за здравето на хората.