AURA представя MESTIZA: Испанското DJ дуо сгорещява страстите в София тази зима

AURA представя MESTIZA – енигматичното испанско дуо ще сгорещи страстите в София с екзотичен електронен лайв на 11-и декември в Inter Expo Centre. В събитието ще вземат участие още DJ Diass и Dimo BG, които ще допълнят енергичния заряд на вечерта с автентичен стил и селекция. Билетите за събитието са в продажба в мрежата на Ticket Station на цени от 66 евро.

MESTIZA е проект на Pitty Bernad и Belah, създаден през 2021 г. след години на приятелство и съвместни изяви. В него те обединяват усилия, за да предложат съвременен прочит на традиционните испански звуци, съчетавайки електронна музика с влияния от фламенкото. Техният звук бързо набира популярност, отвеждайки ги до сцени по целия свят – от Барселона и Тулум до Дубай, Маями и Лондон, като това лято талантливите испанки поемат контрола над неделните вечери в Hï Ibiza за пълна 19-седмична резиденция. По този начин те се превръщат в първите дами, оглавяващи цял сезон в програмата на клуба, обявен за №1 в света през последните години.

На 10-и април MESTIZA издаде своя втори авторски албум "Spanish Chica", който очертава ключов момент в развитието на дуото и показва неговото истинско лице. Проектът е резултат от продължителна работа и развива характерното "MESTIZA" звучене - съчетание от фламенко влияния, електронна енергия и нюанси, вдъхновени от различни култури.

Вечерта на 11-и декември обещава да е дълга и пълна с незабравими танци и емоции, като преди и след MESTIZA зад пулта ще застанат две от най-популярните имена на българската сцена - DJ Diass и Dimo BG.

DJ Diass е сред най-добре развиващите се клубни артисти в България през последните години. Неговата музика, белязана от дълбочина и емоция, го отвежда до сцените на някои от най-добрите фестивали и клубове по света. Вечерта ще допълни Dimo BG, чиито емблематични сетове съчетават афро и мелодичен хаус с мултикултурни елементи. Неговата постоянност и работа като диджей и продуцент го утвърждават като един от най-добре развиващите се електронни артисти на европейската сцена в момента.

Билетите за шоуто на MESTIZA са в продажба в мрежата на Ticket Station на цени от 66 евро за стандартен и 99 евро за VIP билет.

Гостуването на MESTIZA е част от серията събития под шапката на AURA Festival, чието второ издание през юни тази година ще представи някои от най-горещите имена на световната сцена на живо в София. В дните между 19-и и 21-ви юни Sofia Airport Park ще посрещне имена като Alok, Armin Van Buuren, Dimitri Vegas, Mahmut Orhan, ¥ØU$UK€ ¥UK1MAT$U, 999999999 и още десетки международни артисти. Пълна информация и детайли за събитието можете да намерите на aurafestival.bg.

