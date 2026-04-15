Мицкоски заплашва Заев и опозицията с преследване и разследвания

На фона на възможността за екстрадиция на бившия премиер на Северна Македония и бивш лидер на ВМРО-ДПМНЕ Никола Груевски от Унгария- настоящият македонски министър-председател и негов наследник в партията Христиан Мицкоски изпрати днес послание до опозицията, в което обяви възможността за започване на разследвания и производства срещу бивши висши държавни служители, в това число бивши премиери и техните роднини, предаде македонската медия 4News.

Зоран Заев ли има предвид?

"Имам чувството, че висши служители от предишното правителство на Социалдемократическия съюз (СДСМ), като бивши премиери и техни близки роднини, ще бъдат подложени на определени преследвания. Това заяви днес премиерът Християн Мицковски на промоцията на новия автопарк на „Поща“ в отговор на журналистически въпрос за позициите на опозиционния СДСМ относно отговорността на бившия премиер Никола Груевски, който избяга в Будапеща през ноември 2018 г., където получи политическо убежище, предаде македонската медия "360 степени".

Той обаче не уточнява за кого точно говори - дали за Зоран Заев или за Ковачевски.

Мицкоски подчерта обаче, че не разполага с конкретна информация или доказателства, а по-скоро е лична преценка, че определени случаи биха могли да станат обект на интерес от страна на компетентните институции.

Призив към опозиционните партии

Той също така призова опозиционните партии да не реагират предварително с обвинения в политическо преследване, а да оставят институциите да си вършат работата. Според него всеки, който бъде призован, ще има възможност да докаже невинността си в съответните производства. ОЩЕ: В Скопие печелят време за Груевски: Министър на Мицкоски тепърва ще се запознава с досието на бившия премиер