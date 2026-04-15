Антикорупционната примка се затяга около бившия премиер на Литва

Литовските прокурори искат да свалят парламентарния имунитет на бившия премиер на страната, настоящ депутат и лидер на опозиционната „Демократичен съюз „В името на Литва“ (ДСИЛ), Саулюс Сквернялис. Обвиненията са, че той е приемал подкупи в замяна на политически услуги, свързани с Държавната служба за растениевъдство. Главният прокурор на страната Нида Грунскене официално е поискала сваляне на имунитета му, предаде Литовската радио и телевизионна компания (ЛРТ).

Според прокуратурата схемата е била организирана от Юриюс Корниенко, бивш ръководител на Държавната служба за растениевъдството, заедно със съветника му Аурелиюс Шапранаускас и други. От юни 2025 г. групата е раздавала месечни подкупи на членове на престъпна мрежа и влиятелни лица, сред които и Сквернялис, на когото е бил даден кодовият псевдоним Краб в счетоводните книги. Прокурорите твърдят, че Корниенко е предавал месечни суми на асистентката на Сквернялис, Агне Силицкене, която след това е предала общо 51 хил. евро на депутата на няколко вноски.

Сквернялис не за първи път е разследван. Така още в началото на февруари полицията претърси неговите имоти и офиси като част от разследване за корупция. Тогава старшият прокурор в Отдела за борба с организираната престъпност и корупцията на Генералната прокуратура Артурас Урбялис заяви, че „в случая са замесени 14 души, включително двама бивши членове на правителството. По време на претърсванията са открити и иззети 8 кг злато, над 1 милион евро в брой, десетки хиляди литри алкохол, хиляди стекове цигари, наркотици и взривни вещества“, заяви той. Сквернялис и бившият министър на земеделието в кабинета му Казис Старкевичюс бяха разпитани като специални свидетели.

Според президента на Литва Гитанас Науседа срещу бившия премиер са повдигнати сериозни обвинения. „Това са сериозни обвинения както за него лично, така и за демократите. Ако партията по никакъв начин не е свързана с предполагаемите нарушения, извършени от г-н Сквернялис, тя трябва много ясно да заяви, докаже и да се надява, че това не накърнява нейната политическа репутация.“

Като се има предвид, че Сквернялис е депутат и се ползва с парламентарен имунитет, както е предвидено в Конституцията, предварителното разследване срещу него не може да бъде продължено без разрешението на Сейма. Главният прокурор е предложил снемане на парламентарния му имунитет и това решение ще бъде разгледано от Сейма в края на седмицата.

Според местния политически анализатор Миколас Каткус, както и да завърши разследването, това е край на политическата кариера на Сквернялис. Защото той е влязъл преди години в политиката именно под лозунга за борба срещу корупцията. „Сквернялис беше един от онези хора, които дойдоха под знамето на чистотата. Той изглежда прост, спокоен човек, директно излязъл от полицията, не изглежда да е от типа, който се забърква в подобни неща. Всеки път, когато някой подобен на него се спъне и подобни подозрения излязат наяве, това се отразява на цялата литовска политическа система, на всички нас. Това е деморализиращо за избирателите“, отбеляза Каткус.

На подобно мнение е и председателката на опозиционната ПП „Движение на либералите“ Виктория Чмилайте-Нилсен, предаде онлайн изданието „Обзор“. „Като цяло тази история, особено като се има предвид, че говорим за политик, заемал навремето най-високата длъжност, това е сериозен удар върху цялата политическа система на Литва. Това е очевидно“, подчерта тя.

