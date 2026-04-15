Войната не прощава: Двоен ръст на психическите разстройства сред руските младежи

През последните десет години честотата на психическите разстройства сред 15- до 17-годишните деца в Русия се е увеличила с 50%. Това съобщава „Известия“, позовавайки се на доклади от Росстат и регионалните здравни министерства. Докато през 2015 г. сред юношите на тази възраст са регистрирани 18 500 диагнози за психично здраве, до 2024 г. тази цифра се е увеличила до 28 300 (53%). При децата под 14 години обаче увеличението е незначително - от 132 200 на 133 700.

Заболяванията

Увеличението се потвърждава и от регионални данни. Например в Чувашия през 2025 г. са регистрирани 1200 непълнолетни с психични разстройства - с една трета повече от предходната година. Най-честите диагнози при децата са неврози, тревожни разстройства и депресия. Освен това през последните две години в републиката са установени четири случая на шизофрения при деца, докато такива диагнози не са били регистрирани преди това.

Увеличение на броя на диагнозите е отбелязано и в Пермски край (от 2700 на 2900 за една година), Марий Ел (с 19,9% повече за една година) и Камчатски край (с 10,7% повече за две години). В Ставрополски край процентът се е увеличил с 26,7% през 2024 г., но е намалял с 13,1% през 2025 г. В Московска област са диагностицирани 211 повече деца с психични увреждания за една година. Леко увеличение е регистрирано и в Забайкалски край и Липецка област.

Регионите

В редица региони процентите, напротив, са намалели. Това е отчетено в Пензенска, Оренбургска и Челябинска области, както и в Бурятия и Ямало-Ненецкия автономен окръг. Според експертите увеличението се дължи не само на евентуално влошаване на психичното здраве на подрастващите, но и на подобрена диагностика, разширени критерии за определени разстройства и намалена стигма. Отбелязва се и въздействието на засиленото тормоз.

