Годой след гола си срещу Левски: Благодаря ти, Господи, че е вкарах в Ел Класико с фланелката на ЦСКА!

Нападателят на ЦСКА Леандро Годой изрази радостта си от попадението, с което донесе равенство 1:1 в дербито срещу Левски. Аржентинецът влезе като резерва и отбеляза изравнителното попадение в 4-а минута на добавеното време.

Годой бе големият герой за "армейците"

„Благодаря ти, Господи, че ми позволи да вкарам гол в Ел Класико с тази фланелка. Много съм щастлив! Само ЦСКА!", написа Годой в Инстаграм.

Аржентинецът вече има 13 попадения в Първа лига този сезона и е водещ реализатор на ЦСКА.

ОЩЕ: Годой след драмата в дербито: Много съм щастлив да вкарам точно на Левски