Правителството на Гюров:

Годой след гола си срещу Левски: Благодаря ти, Господи, че е вкарах в Ел Класико с фланелката на ЦСКА!

15 април 2026, 14:30 часа 213 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Годой след гола си срещу Левски: Благодаря ти, Господи, че е вкарах в Ел Класико с фланелката на ЦСКА!

Нападателят на ЦСКА Леандро Годой изрази радостта си от попадението, с което донесе равенство 1:1 в дербито срещу Левски. Аржентинецът влезе като резерва и отбеляза изравнителното попадение в 4-а минута на добавеното време.

Годой бе големият герой за "армейците" 

„Благодаря ти, Господи, че ми позволи да вкарам гол в Ел Класико с тази фланелка. Много съм щастлив! Само ЦСКА!", написа Годой в Инстаграм.

Аржентинецът вече има 13 попадения в Първа лига този сезона и е водещ реализатор на ЦСКА.

ОЩЕ: Годой след драмата в дербито: Много съм щастлив да вкарам точно на Левски

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Бойко Димитров
Бойко Димитров
ЦСКА Вечното дерби Левски Първа лига Сантиаго Годой
Още от Футбол България
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес