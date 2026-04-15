Огън и дим: Любима цел на украинските дронове в Башкирия отново пламна (ВИДЕО)

Град Стерлитамак в руската република Башкортостан (Башкирия) бе подложен на атака с дронове преди обед на 15 април. Местни жители съобщават за експлозии в града и околните райони, а според анализ на руския опозиционен Telegram канал ASTRA цел на нападението е нефтохимическият завод, който произвежда авиационно гориво. Местните власти - в лицето на губернатора Радий Хабиров - потвърдиха атаката, но не идентифицираха конкретния завод.

„Башкортостан е бил цел на терористична атака с дронове. Няколко дрона бяха свалени над индустриалната зона на Стерлитамак. Отломките паднаха на територията на едно от предприятията. Всички служби са на мястото и гасят пожара. Разследваме подробностите“, написа Хабиров в Telegram.

Какво се знае за завода, който вече няколко пъти е цел на Украйна?

АО „Нефтохимически завод Стерлитамак“ ("СНХЗ") е голям обект, който произвежда синтетичен каучук, фенолни антиоксиданти, компоненти за горива, включително авиационен бензин, както и различни химически добавки и втвърдители.

През февруари 2024 г., в рамките на реорганизация, АО „Синтез-Каучук“ се сля с АО „СНХЗ“, след което двете компании се превърнаха в едно предприятие. АО „Нефтохимически завод Стерлитамак“ е част от холдинга „Росхим“.

Заводът вече е бил неколкократно атакуван от украински дронове.