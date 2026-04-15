Тайни под расото: Естония разби руска шпионска мрежа (СНИМКА)

Естонските служби са разкрили рекорден брой руски шпиони през изминалата 2025 г. Според годишния доклад на службата за сигурност (КаПо), най-малко девет души са идентифицирани като агенти на Русия. Някои от тях са били задържани, други са били изгонени, а на няколко свещеници, свързани с Руската православна църква, им бяха отнети разрешителните за пребиваване.

"Тихи" заплахи

В докладът е отбелязано, че се наблюдава преход към „тихи“ заплахи — шпионаж, саботаж и информационни операции. Те включват фалшиви заплахи за бомба и атаки, координирани чрез Telegram. Съобщава се още и за кампания около град Нарва, който е разположен до границата с Русия и е познат като предимно рускоезичен регион. Според е естонските власти това е част от руска информационна операция. В същото време от КаПо подчертават, че увеличаването на арестите не означава непременно нараснала руска активност, а по-скоро повишаване на успеха при разкриването на нейната дейност от страна на службите за сигурност на Естония.

Свещеници-шпиони

В Доклада на естонските служби се казва още, че Естонската православна църква (ЕПЦ) продължава да се управлява от Русия и е създала само привидна независимост от Московската патриаршия. Шестима свещеници са били експулсирани от Естония през 2025 г., а един през 2026 г. Това е йеромонах Дмитрий Буров, който е служил в ЕПЦ. В доклада се посочва, че той „не е криел нежеланието си да отговаря на въпроси от Република Естония относно специалните служби и армията на Руската федерация“, а също така „не е искал да оценява руската агресия в Украйна“.

Както отбелязва KaПo, преди това, през 2012-2013 г., свещеникът е служил като началник на отдела за взаимодействие с въоръжените сили и правоохранителните органи в Амурската епархия на Руската православна църква, участвайки в церемонии, благославяйки войскови влакове и поддържайки морала сред военнослужещите. По време на престоя си в Естония Буров е бил забелязан близо до военен обект с друг свещеник.

