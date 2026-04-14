"Кандидатите за български Орбан да имат предвид унгарския модел": Говори Анна Бодакова (ВИДЕО)*

Не смятам, че Радев ще открадне протестите. Всяка дума, която Радев каже, променя неговите резултати, и то не за добро. Да беше слязъл по време на протеста, Румен Радев щеше да види европейски знамена и много ясни искания: протест за десни мерки, проевропейска позиция и край на модела “Борисов-Пеевски”.

Това заяви в предаването “Студио Actualno” кандидатът за народен представител от ПП-ДБ, Анна Бодакова, коментирайки предизборната кампания до момента.

Радев отказва да назове олигархията. От него сме видели за момента едни мъгляви позиции, които се сменят постоянно. Най-вече виждаме отказа му да дойде на дебат, подчерта Бодакова.

Според нея първата стъпка на новата власт е смяната на Висшия съдебен съвет.

Трябва да се започне оттам. Ние такъв Закон за съдебната власт сме предлагали няколко пъти, това може да се провери. Без някой да е готов да си запретне ръкавите и да работи, няма как да се случи промяната, подчерта Бодакова.Тя каза, че парламентарен диалог трябва да има.

“В момента, в който Пеевски превзе ДПС и други партии, този диалог обаче се пропука. Ако Пеевски и Борисов гласуват по нашата програма, нека го направят”, коментира още тя. Според нея социологията сега дава моментна снимка на обществото.

*Материалът е публикуван съгласно договор, сключен между "Уебграунд Груп" АД и ПП "Да, България" във връзка с предизборната кампания за Парламентарни избори 2026 г. Купуването и продаването на гласове е престъпление!