Тръмп срещу папата: Кой ще надделее?

След тирадата на Тръмп срещу папата дори и най-верните съюзници на американския президент сред католическите епископи в САЩ се дистанцираха от него - като десния хардлайнер Робърт Барън, екипскопа на Уинона-Рочестър. Барън се смяташе за един от последните десни хардлайнъри след епископите, които са плътно до Тръмп. Но сега дори той определи изявленията на президента като "напълно неуместни и неуважителни". Тръмп трябва да се извини на папата, убеден е духовникът.

Тръмп обедини католическата църква в САЩ около папата

Нападките на Тръмп неволно ускориха процеса, за който новият папа работи целенасочено от встъпването си в длъжност преди една година: обединението на Католическата църква в САЩ, която е разделена между своите прогресивни и консервативни представители.

Предшественикът на Лъв XIV папа Франциск не успя в тази посока - консервативният лагер отказа да се вслуша в него, припомня АРД. При избора си през 2024 година Тръмп спечели към 60 процента от гласовете на белите католици, но получи неочаквана подкрепа и от испаноговорящите.

Срещу депортационната и военната политика

Папа Лъв XIV продължава курса на предшественика си, като със своите тихи, но внимателно подбрани изявления той представлява съдържателен контрапункт на избухливия президент, отбелязва Арнд Хенце от АРД. Той акцентира и върху връзката си с родния град Чикаго.

Поради това новият папа не може да бъде игнориран нито от Вашингтон, нито от ръководството на Католическата църква, макар той целенасочено да преобръща нейните приоритети с главата надолу. АРД обяснява, че стремежът на папата е епископската конференция на Католическата църква в САЩ да се концентрира върху следните две основни теми: отхвърляне на депортационната политика на имиграционната служба ICE и на граничните служби, както и критика към провеждата агресивна военна политика.

По въпроса за миграцията още преди избирането на папата се стигна до открит конфликт между тогавашния кардинал Робърт Превост, както е рожденното му име, и вицепрезидента Джей Ди Ванс. "Джей Ди Ванс греши", заяви тогава лаконично бъдещият папа за отношението към мигрантите.

По въпроса за войната и мира папата също не каза нищо ново, но формулировките му могат да се тълкуват като ясна критика към религиозната пропаганда от Вашингтон. По време на войната срещу Иран американският министър на отбраната Пийт Хегсет лично се помоли за "неумолима сила срещу онези, които не заслужават милост". И допълни: "Нека всеки куршум намери целта си срещу враговете на праведното и на нашата велика нация." Отговорът от Рим не закъсня: "Бог не чува такива молитви".

Конфликтът ще се отрази и на наследниците на Тръмп

Призивите на папата за дипломация и спазване на международното право ядосаха Тръмп. Той трябвало да спре "да служи на радикалните леви" и да се ограничи с това да бъде велик папа. Лъв XIV бил ужасен по отношение на външната политика и искал Иран да се сдобие с ядрено оръжие. А и бил станал папа само защото е американец. "Ако аз не бях в Белия дом, Лъв нямаше да е във Ватикана", твърди Тръмп.

Зад това определение може да има и зрънце истина - но със сигурност не в смисъла, който му влага Тръмп. Възможно е някои кардинали в конклава да се размишлявали кой би могъл най-ефективно да се противопостави на американския президент, като същевременно обедини разединената епископска конференция в САЩ, пише Арнд Хенце.

За следващите избори президентските избори Тръмп вече не трябва да търси съюзници. Но е добре да не отблъсква твърдото ядро на MAGA движението.

АРД предрича проблеми за потенциалните му наследници като вицепрезидента Джей Ди Ванс и външния министър Марко Рубио. И двамата са католици, но докато Рубио засега се въздържа от намеса в противоречията с Рим, Ванс изглежда все по-изолиран в лагера на MAGA. Той обяви, че през юни ще публикува книга със заглавието "Първо причастие", в която ще разкаже за своята католическа вяра. Предварително не може да се предскаже какви ще са реакциите, но книгата още отсега предизвиква насмешка, тъй като на корицата ѝ е изобразена не католическа, а методистка църква, пише АРД.

Източник: Дойче веле