Ще ви има, докато сте полезни: От Бурятия задължително се пращат войници в руската армия (ВИДЕО)

Двама души от всяко предприятие и всеки бизнес задължително отиват да воюват и да си дават живота за болните амбиции на руския диктатор Владимир Путин в Украйна - това вече се изпълнява в един от най-бедните руски региони, а именно: Бурятия. Информацията е на местния телеграм канал "Люди Байкала" - тя само потвърждава официалния заповед, която вече беше издадена за абсолютно същото в Рязанска област, припомнете си: Еничарство по руски: Фирми задължени да избират служители за пушечно месо (ВИДЕО)

Новината не е изненадваща предвид трупащи се данни, че вече поне едно тримесечие, а даже и от края на 2025 година, има спад в набирането на нови войници в руската армия. Спадът е такъв, че всеки месец от декември, 2025 година насам, дадените в Украйна руски военни жертви (убити и толкова тежко ранени, че не могат да се върнат да се бият ефективно) са повече, отколкото влезлите в редиците на руската армия нови войници - ОЩЕ: Украински военни мисии с ракети, летели през Космоса и план за сваляне на "Орешник": Постиженията и целите на Киев (ОБЗОР - ВИДЕО)

Сега в Бурятия вече действа щаб "по въпросите на попълването на войсковия състав" - в Муйския район в северната част на републиката. Всяка седмица представители на местния бизнес докладват на началника на областта Владимир Дашиев колко от служителите им са се съгласили да отидат да се бият в Украйна. И това става на фона на доста данни, че именно Бурятия е на челните места сред всички руски региони по дадени жертви в Украйна от началото на пълномащабната война, подпалена от Путин.

"Люди Байкала" публикува запис на една такава среща. На нея участниците се оплакват на Дашиев от липсата на доброволци, въпреки заповедта на чиновника да се намерят поне по двама бъдещи войници във всяко предприятие. Недоволният Дашиев отговаря, като казва: "Министерството на отбраната, руската армия не приема вашите проблеми - докато има (войници), ще съществувате".

В записа един от присъстващите иска от Дашиев да види законодателния акт, на чиято основа той изисква набиране на войници. Искането разгневява Дашиев и той намеква, че събеседникът му може сам да се присъедини към "СВО" (специална военна операция - гнусното име, което режимът на Путин даде на войната в Украйна):

"Трябва сам за себе си да вземете решение"

"Взел съм"

"Виждам те да седиш тук"

"И ти седиш тук"

"Бих взел това решение, но няма да ме пуснат"

"Силно се съмнявам"