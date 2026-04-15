По модела на COVID сертификатите: Приложение ще проверява възрастта на онлайн потребителите

Европейската комисия предложи в ЕС да бъде въведено единно приложение за проверка на възрастта на потребителите онлайн. "Имаме технически готово решение", съобщи председателят на ЕК Урсула фон дер Лайен в изявление по този повод. Тя поясни, че приложението ще действа, както по-рано при пандемията от COVID -19 бе въведена възможност за доказване на имунизационния статус. По нейните думи новото приложение ще бъде с отворен код, няма да съдържа никаква друга лична информация, няма да позволява проследимост на потребителите и ще може да бъде ползвано във всички страни по света.

Фон дер Лайен настоя, че децата трябва да бъдат в по-голяма безопасност, когато са онлайн. Интернет дава големи възможности на децата да изучават света и живота, но знаем, че с тези ползи идват и заплахи. "Сигурността на децата онлайн ни тревожи", каза тя. По нейните думи едно от шест деца става жертва на онлайн тормоз, а едно от осем е тормозило друго дете в интернет.

"Социалните мрежи имат пристрастяващ дизайн и времето, което децата прекарват пред екраните, постоянно нараства. Колокто повече време децата са онлайн, толкова по-вероятно е да бъдат изложени на опасно и незаконно съдържание, посочи председателят на ЕК.

"Родителите трябва да възпитават децата си, а не онлайн платформите. Наше задължение е да предпазваме децата", настоя Фон дер Лайен.

"Платформите повече няма да имат извинение, интересите на децата са над интересите на търговците", обобщи тя.