По модела на COVID сертификатите: Приложение ще проверява възрастта на онлайн потребителите

15 април 2026, 14:45 часа 208 прочитания 0 коментара
Снимка: iStock
Европейската комисия предложи в ЕС да бъде въведено единно приложение за проверка на възрастта на потребителите онлайн. "Имаме технически готово решение", съобщи председателят на ЕК Урсула фон дер Лайен в изявление по този повод. Тя поясни, че приложението ще действа, както по-рано при пандемията от COVID -19 бе въведена възможност за доказване на имунизационния статус. По нейните думи новото приложение ще бъде с отворен код, няма да съдържа никаква друга лична информация, няма да позволява проследимост на потребителите и ще може да бъде ползвано във всички страни по света.

Фон дер Лайен настоя, че децата трябва да бъдат в по-голяма безопасност, когато са онлайн. Интернет дава големи възможности на децата да изучават света и живота, но знаем, че с тези ползи идват и заплахи. "Сигурността на децата онлайн ни тревожи", каза тя. По нейните думи едно от шест деца става жертва на онлайн тормоз, а едно от осем е тормозило друго дете в интернет.

"Социалните мрежи имат пристрастяващ дизайн и времето, което децата прекарват пред екраните, постоянно нараства. Колокто повече време децата са онлайн, толкова по-вероятно е да бъдат изложени на опасно и незаконно съдържание, посочи председателят на ЕК.

"Родителите трябва да възпитават децата си, а не онлайн платформите. Наше задължение е да предпазваме децата", настоя Фон дер Лайен.

"Платформите повече няма да имат извинение, интересите на децата са над интересите на търговците", обобщи тя.

Виолета Иванова Отговорен редактор
Възраст социални мрежи Урсула фон дер Лайен ковид сертификат
