Еврото стигна курс, какъвто не беше виждан от месец и половина

Курсът на еврото спрямо щатския долар претърпя рязка промяна през последните дни, като се повиши рязко и се качи над нивото от 1,17 към американската валута. Основна причина бе новината отпреди Великден за споразумението за двуседмично примирие на САЩ с Иран, което е обвързано с отваряне на Ормузкия проток за корабоплаване. Еврото бе на по-ниски котировки към долара в последните седмици, като главен фактор бе заплахата за европейската икономика от петролната криза в Близкия изток.

Още: Еврото под натиск: Ще издържи ли ключовата граница спрямо долара, или ни чака нов срив?

Котировките

Единната европейска валута се продава за 1,1773 долара, показват данни на фондовата борса във Франкфурт тази сутрин, 14 април. Последно такова високо ниво имаше на 27 февруари/2 март (1,1816/1,692), след което курсът тръгна надолу.

Европейската централна банка определи вчера, 13 април, референтен курс на еврото от 1,1684 щатски долара.

Още: По стъпките на еврото: Какво се промени в най-малките села три месеца по-късно?

В последния месец

През изминалия месец еврото имаше най-нисък курс спрямо американската валута на 18 март, когато беше на ниво 1,1453 спрямо долара.

Най-висок курс в последния месец е отчетен днес, 14 април - 1,1773.

В последната година

В последната година най-ниският курс на еврото спрямо долара е от 12 май 2025, когато беше 1,1093 спрямо долара.

Най-висок курс в последната година еврото регистрира спрямо долара на 28 януари - единната европейска валута имаше пикови стойности от 1,2065 спрямо щатския долар.

Още: Увеличи ли еврото цените в България: Анализ на ЕЦБ