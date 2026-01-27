Ще се увеличи ли инфлацията заради еврото: Прогноза от финансовото министерство

Не се очаква да има сериозни сътресения и изненади по отношение на инфлацията в България през тази и следващата година. Това прогнозира заместник-министърът на финансите в оставка Методи Методиев пред журналисти по време на Софийския икономически форум. "Аз лично не очаквам голяма новина по тази линия. Това което ние в Министерството на финансите прогнозираме и можем да кажем е, че инфлацията ще бъде в рамките на нашата Есенна макроикономическа прогноза, като даже върви с малко по-добри темпове – около 3,5 - 3,6 процента“, каза той.

Флаш оценки за инфлацията

По думите на Методиев, предстои Националния статистически институт да изготви т. нар. флаш оценки за инфлацията по линия на задълженията на страната ни като част от еврозоната (публикувани в края на всеки текущ месец - бел. ред.).

Методиев съобщи, че процесът по обмяна на левове в страната върви плавно и по план, като подчерта, че след средата на тази година гражданите ще могат да продължат да обменят левовете си без такси в Българската народна банка.

Той даде пример с Германия където към днешна дата се обменят около 50 млн. стари германски марки на година.

"Това е един процес, който няма да приключи рязко, а държавата е предвидила това нещо да може да се случва така, както самите граждани биха искали“, каза той, цитиран от БТА.

Методиев припомни, че периодът на засилен контрол и двойно етикиране на цените ще продължи до 8 август тази година. По думите му, българските институции си вършат работата по отношение на проверки и издаване на актове и постановления, като отбеляза, че към днешна дата няма нито една регистрирана жалба по издадени актове и постановления.