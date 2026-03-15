Кой има имен ден днес, 15 март 2026 г. Честито!

На 15 март 2026 г. имен ден имат всички, които които носят имената Божко, Божан, Божил, Манол, Емануил, Манчо, Тотьо и производните им. На този ден църквата почита мъчениците Агапий. Той бил и още посечен с меч, защото отстоявал своята вяра в Христос. Заедно с Агапий са убити още и Публий, Тимолай, Ромил, Александър, Александър, Дионисий и Дионисий. Всички те са живели по времето на император Диоклитиан.

Имени дни 2026 г.

Пожелания

Честит имен ден! Бъди щастлива, бъди неотразима, бъди себе си! Нека пред теб се отвори път, покрит с рози, но без бодли и светлина, която не се заслепява, а осветява успехите ти!

***

Честит имен ден! Бъди здрава, усмихната и успешна. Нека този ден ти донесе знак, който да ти подскаже, че вървиш в правилната посока, придружена и подкрепяна от истински приятели и любов!

***

Бъди жива, здрава, усмихната и сияйна! Нека този ден ти припомни за истинските неща в живота. Злото да те забрави и твоят светец-покровител да те закриля и пази от беди!

***

Честит имен ден! Да е свято името ти, да е мирен животът ти, да е пълно сърцето ти с любов, а душата - с разбирателство! Бъди щастлив, винаги с любимите си хора, имащ това, за което най-много мечтаеш! Празнувай до зори!

Имени дни март 2026 г.

Снимки: iStock