Шведската централна банка може да понижи лихвите още веднъж

Шведската централна банка Riksbank може да понижи лихвените проценти още веднъж през тази година, ако инфлацията продължи да се движи към целта. Това става ясно от протокола от последното заседание по паричната политика, получен от БТА.

На срещата банката запази основния лихвен процент на равнище от 2,00 на сто. Следващото заседание по въпросите на лихвената политика е насрочено за 22 септември.

"Въпреки че редица обстоятелства сочат, че икономическата активност скоро ще се повиши, все още съществува значителна несигурност", се посочва в протокола с думи на гуверньора Ерик Тедиен. Той отбелязва, че има основание "да се остави отворена вратата за едно по-нататъшно понижение на лихвения процент, като се има предвид, че инфлационните перспективи остават благоприятни".

От Riksbank подчертават, че ще следят дали факторите, които задържат инфлацията над целевото равнище, отслабват според очакванията, преди да вземат решение за нови корекции.

През юни централната банка намали основния лихвен процент с 0,25 процентни пункта до 2 процента, за да подкрепи слабата икономическа активност и по този начин да допринесе за стабилизиране на инфлацията на целевото равнище. Тогава бе отбелязано, че икономиката може да се нуждае от допълнителна подкрепа и заради това трактовката на лихвения процент включваше известна вероятност за допълнително понижение на лихвения процент през тази година.

Възстановяването на най-голямата скандинавска икономика се забави през тази година, след като увеличаването на американските мита оказа влияние върху приходите и плановете за наемане на персонал при водещи износители като Volvo Car , коментира Блумбърг. Миналата седмица централната банка вече сигнализира, че намаляване на основната лихва преди края на годината от сегашните 2 на сто остава възможен вариант за подкрепа на подема.

