Важно за новите пенсии: НОИ обяви размера на средния осигурителен доход

Размерът на средния осигурителен доход за страната за месец март е 1024,31 евро, а размерът на средномесечния осигурителен доход за страната за периода от 01.04.2025 г. до 31.03.2026 г. е 976,96 евро. Това обявиха от Националния осигурителен институт (НСИ). Определеният средномесечен осигурителен доход за страната за посочения период служи при изчисляване размерите на новоотпуснатите пенсии през месец април 2026 г.

Месечна динамика на средния осигурителен доход

Справка на Actualno.com показва, че средния осигурителен доход за страната за месец февруари 2026 г. е бил 1005,28 евро,, а размерът на средномесечния осигурителен доход за страната за периода от 01.02.2025 г. до 31.01.2026 г. е бил 967,45 евро.

Средният осигурителен доход за страната за месец януари 2026 г. е бил 1006,70 евро, а размерът на средномесечния осигурителен доход за страната за периода от 01.02.2025 г. до 31.01.2026 г. е бил 957,91 евро.

Средният осигурителен доход за страната за месец декември 2025 г. е бил 1999,08 лв. Средномесечният осигурителен доход за периода от 01.01.2025 г. до 31.12.2025 г. пък е бил точно 1854,22 лв.

Размерът на средния осигурителен доход за страната за месец ноември 2025 г. е бил 1933.57 лв., а размерът на средномесечния осигурителен доход за страната за периода от 1 декември 2024 г. до 30 ноември 2025 г. е бил 1835.11 лв.

