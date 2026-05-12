"Вадеше си изводи от интервюта": Трайков говори за фрапираща неистина за новата зам.-министърка на икономиката

След като премиерът Румен Радев назначи Михаела Карадимова от Добрич за зам.-министър на икономиката, последваха бурни реакции, съмняващи се в нейната експертиза.

Оказа се обаче, че в биографията ѝ може да има и технически неточности. В медиите излезе информация, че тя е на 29 години. Нещо, което не е вярно според бившия министър на икономиката и енергетиката Трайчо Трайков, чиято подчинена е била Карадимова.

"Новият заместник-министър на икономиката, Михаела Карадимова, не е на 29 години. На двайсет и няколко трябва да е била през 2009 г, когато аз поех поста министър на икономиката, енергетиката и туризма", написа в свой пост във Фейсбук Трайков.

За работата й от първо лице

Трайков споделя, че има впечатления от Карадимова заради случай с негови съмнения за професионалната компетентност на подчинените му.

"Запомних я, защото тя се оказа герой в един мой малък експеримент. Исках да проверя подозрението си, че повечето от няколкото човека, подписали един документ, преди той да стигне до министъра, въобще не си правят труда да го четат. Така че, взех напосоки едно становище от купчината и помолих секретарката да извика човека с първия подпис. Появи се една млада юристка, изключително притеснена, че я викат при министъра - Михаела. Поговорихме си и стана ясно, че били обсъдили темата с нейния директор (Бог да го прости, замина си преди доста време) и преценили, че мисля в "тази посока" - заради някакво интервю, в което съм казал нещо. Не беше никак лошо написано, между другото", пише Трайков.

"Доколкото знам, всичките 17 години оттогава работи в министерството и постепенно е поемала по-големи отговорности. Пиша това, защото знам, че ме четат хора, които изразиха резки мнения по повод назначението и може би ще внеса малко повече яснота, в името на правдивостта на разговора", допълва той.

Как завършил магистър оглавява веднага бордове на болници?

Интересна светлина върху биографията на Карадимова хвърли и политолога Антони Герасимов.

Според информацията му за нея тя е била назначена през 2023 г. в Съвета на директорите на МБАЛ "Търговище", а след това - през 2025 г. - за заместник-председател на Съвета на директорите на МБАЛ "Свети Пантелеймон" – Ямбол.

"Колко от вас, в годината на завършване на магистратурата си, са получили шанс или са се чувствали готови да оглавят борда на директорите на голяма областна болница, при условие, че образованието ви няма нищо общо с медицината? А как ви се струва след известен престой там, да ви назначат в борд на втора болница, в съвсем друг град? А веднага след това - зам.-министър на икономиката и директор на "Правна" дирекция?", коментира Герасимов

Той уточнява, че няма нужда да се коментира снимката на Михаела Карадимова, защото всеки има право да изглежда както се чувства комфортно. Да съдим по външни белези е излишна пушилка, която само размива същината на въпроса, смята той.

​"Целта ми е друга. Искам да разбера колко от хората, които все още чакат прогресивното ново начало, вярват, че това е нормален кариерен път. Статистически е невъзможно да нямам такива приятели в листата, та бих се радвал, ако някой ми отговори. Не можеш да бориш болестта в администрацията, когато самият ти си носител на същите симптоми", категоричен е политологът.

Изненада от биографията на Карадимова изрази и активистът за граждански права и развитие на Търговище и региона Стефан Асенов.

"Чета аз, че новия зам. министър на Икономиката е била в борда на директорите на МБАЛ Търговище. Въпрос към всички четящи: Някой виждал ли е тази жена в Търговище?", попита той.