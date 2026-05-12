Обрат с цената на газа: Предложението на "Булгаргаз" за юни

12 май 2026, 14:28 часа 476 прочитания 0 коментара
"Булгаргаз" предлага цената на природния газ за месец юни да е в размер на 35,62 евро за мегаватчас (MWh), без включени цени за достъп, пренос, акциз и ДДС. Това е посочено в заявление на дружеството, подадено до Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР), която трябва да разгледа ценовото предложение. Заявлението е публикувано на интернет страницата на КЕВР.

По-евтин природен газ през юни?

Енергийният регулатор утвърди цената за май в размер на 35,98 евро за мегаватчас. Това означава, че предлаганата сега цена на природния газ е с 1 на сто по-ниска в сравнение с предходния месец.

Предстои КЕВР да проведе открито обществено обсъждане на заявлението на "Булгаргаз", а след това да вземе окончателно решение за цената на природния газ през май на закрито заседание.

Неотдавна председателят на КЕВР Пламен Младеновски коментира, че цената на "Булгаргаз“ е една от най-добрите в Европа и е с 20 евро по-ниска от тази на природния газ на хъба TTF в Нидерландия и до края на юни българският потребител няма да усети поскъпването, което се случва на европейските пазари.

През юли обаче, трябва да се актуализира договорът с Азербайджан.

Пламен Иванов
