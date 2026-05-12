Неочакван завой в курса на еврото

Курсът на еврото спрямо щатския долар направи неочакван завой, като първо се вдигна, но след това отново падна сериозно под психологическата граница от 1,17 към американската валута. Европейската валута като цяло е на значително по-ниски стойности и през последните седмици. Основен фактор за по-ниските котировки на единната валута е заплахата за европейската икономика от петролната криза в Близкия изток и тя все още влияе върху курса на еврото.

Котировките

Единната европейска валута се продава за 1,176 долара или близо до нивото от вчера, показват данни на платформи за валутна търговия.

Европейската централна банка определи вчера референтен курс на еврото от 1,1765 щатски долара.

В последния месец

През изминалия месец еврото имаше най-нисък курс спрямо американската валута на 30 април, когато беше на ниво 1,1659 спрямо долара.

Най-висок курс в последния месец еврото имаше на 17 април - единната европейска валута бе със стойности от 1,1834 щатски долара.

В последната година

В последната година най-ниският курс на еврото спрямо долара е от 13 май 2025, когато беше 1,1098 спрямо долара.

Най-висок курс в последната година еврото регистрира спрямо долара на 28 януари - единната европейска валута имаше пикови стойности от 1,2065 спрямо щатския долар.