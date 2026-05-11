Радев върна две опитни бюджетарки във финансовото министерство, едната щеше да фалира държавата

Със заповед на министър-председателя Румен Радев на длъжността заместник-министър на финансите са назначени Людмила Костова Петкова и Росица Атанасова Велкова-Желева.

Кои са те?

Росица Велкова е родена през 1972 г. в София. Придобива магистърска степен по финанси в Университета за национално и световно стопанство.

Още: Бетониране на корупционния модел? Нова зам.-министърка в МОН уличена в конфликт на интереси за милиони евро пари

През 1993 г. започва работа в Министерството на финансите (МФ) и работи там от 28 години. От 2001 г. до 2017 е началник на отдел „Устойчиво икономическо развитие" в дирекция „Държавни разходи" със сфера на дейност бюджетно финансиране на първостепенни разпоредители с бюджет. В периода 2000-2001 г. е заместник-председател на съществуващата по това време „Държавна агенция за осигурителен надзор".

През 2008-2009 г. представлява България в групата на финансовите експерти и във Финансовата комисия, които обсъждат бюджетните, финансовите и административните въпроси на ЮНЕСКО.

В периода ноември 2017 - април 2021 г. е заместник-министър на финансите, от април 2021 г. до декември 2021 г. е изпълнявала длъжността директор на дирекция „Държавни разходи" в МФ, а от декември 2021 г. бе заместник-министър на финансите.

Още: "Фалит на държавата и 6,6% дефицит": Помните ли апокалиптичните сценарии на служебния министър Велкова?

През март 2023 г. тя заплаши, че държавата ни може да фалира.

Още един кадър

Людмила Петкова е магистър e по икономика и управление на търговията от Университета за национално и световно стопанство в София. Притежава специализации по Международни счетоводни стандарти от Института за следдипломна квалификация към УНСС и по Европейско право и административни практики от Нов български университет. Притежава над 30 години професионален опит в областта на счетоводството, данъчния контрол, данъчната политика и управлението на публичните финанси.

В продължение на 15 години работи в Националната агенция за приходите, като заема различни експертни и управленски длъжности, включително заместник-директор и директор на ТД „Големи данъкоплатци и осигурители” и “Средни данъкоплатци и осигурители” – София.

От април 2010 г. е директор на дирекция „Данъчна политика“ в Министерството на финансите. През 2013 – 2014 г., септември – декември 2021 г. и август 2022 – юни 2023 заема поста заместник-министър на финансите с ресор бюджет, данъци, Националната агенция за приходите, Агенция “Митници” и Дирекция “Данъчна политика“ в МФ. Два пъти е член на Надзорния съвет на НЗОК, а в периода 2013 – 2014 г. е и негов председател.

Притежава дългогодишен международен опит, свързан с дейността на работните групи и комитети към Европейската комисия, Съвета на ЕС и Комитета по фискални въпроси на ОИСР. По време на Българското председателство на Съвета на ЕС (януари-юни 2018 г.) е председател на Работната група на високо ниво (Данъчно облагане) и на работна група “Данъчни въпроси” към Съвета на ЕС.