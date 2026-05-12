Армейска еуфория без лимит: ЦСКА разпродаде своите сектори за рекордно време, докато Пловдив все още чака своите привърженици

Привържениците на ЦСКА показаха неимоверна подкрепа към тима и изкупиха билетите за предстоящия двубой за Купата на България срещу Локомотив Пловдив за рекордно време. В рамките на половин час над 22 000 “армейци” се сдобиха с билет за срещата, която ще се проведе на 20 май на Националния стадион “Васил Левски”.

ЦСКА е на път да превземе целия „Васил Левски“, след като рекордният интерес принуди организаторите да мислят за допълнителни блокове

От Българската професионална футболна лига определиха разпределението на стадиона, като отредиха Сектор “В” и “Г” за ЦСКА, а Сектор “А” и “Б” за феновете на Локомотив Пловдив.

За разлика от “червените”, привържениците на пловдивчани все още са далеч от разпродаването на местата си. Това отваря темата за пускане на допълнителни блокове за феновете на ЦСКА, чиито интерес към срещата е значително по-голям.

“Над 22 000 билета за финала, разграбени за минути!

Армейската любов е безгранична!

Един отбор, една публика, една съдба!

САМО ЦСКА!

СТАДИОНЪТ ЦЕЛИЯТ ЧЕРВЕН!”, споделиха ЦСКА чрез пост в социалните мрежи.

