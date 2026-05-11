Парите за втора пенсия: Активите на фондовете са с 4,5 милиарда повече

Активите на частните пенсионни фондове надхвърлиха 31 милиарда лева през 2025 година, като бележат ръст от над 4,5 милиарда за година. Това съобщиха от Комисията за финансов надзор (КФН). От регулатора представиха окончателните резултати от дейността по допълнително пенсионно осигуряване за 2025 година. Осигурените във всички видове пенсионни фондове са над 5 100 000 души. За година броят им се е увеличил с близо 75 000.

С най-голям относителен дял в нетните активи на всички фондове традиционно са най-масовите универсални фондове, в които задължително се осигуряват родените след 31 декември 1959 година – почти 87 на сто, следвани от професионалните пенсионни фондове – 6,4 на сто и доброволните пенсионни фондове – с дял от малко под 5,5%. Четвърто място в подреждането заемат фондовете за разсрочени плащания с относителен дял от 0,68 на сто, като изпреварват фондовете за изплащане на пожизнени пенсии и доброволния фонд по професионални схеми.

Постъпленията от осигурителни вноски в пенсионните фондове през 2025 г. са общо 3,35 млрд. лв. и се увеличават с малко над 13% в сравнение с 2024 г. Най-висок ръст в постъпленията от вноски се наблюдава при доброволните пенсионни фондове – над 18 на сто.

Пенсионери и размер на пенсиите

Хората, които получават плащания от фондовете за извършване на плащания към 31.12.2025 г. са 44 000, от които 8 821 - пенсионери и останалите над 35 000 - с разсрочени плащания. Това са осигурявали се в универсалните пенсионни фондове и навършили пенсионна възраст.

През 2025 г. средният размер на изплатените пенсии е 237,87 лв., а средният размер на разсроченото плащане - 522,92 лв.

