Жена, с ботокс, гледала съм децата си как тренират: Идеална съм за министър, например на спорта

Като гледам как вървят назначенията в новото правителство, започвам да мисля, че покривам всички критерии ако не за министър, то поне за заместник-министър. Това написа предприемачът Вергиния Накова, сертифициран маркетинг и бизнес консултант, коментирайки назначенията на служебния кабинет.

В свой ироничен пост във Фейсбук тя се "саморекламира" и "самопредлага" за няколко позиции в Министерски съвет, защото, по нейно мнение, покрива всички изисквания за министър.

"Жена съм. Вярно малко над възрастовия праг, но на младеене по дух го докарвам. Скоро си сложих ботокс. Ако се налага, мога да допълня козметичните интервенции, защото явно държавната служба вече изисква не само политическа воля, но и добра поддръжка. Имам и прекрасното качество да мога да кандидатствам за ресор, от който не разбирам почти нищо", пише Накова.

"Ако ще ме назначавате, моля, нека е някъде, където съм достатъчно неподготвена, за да се впиша органично"

Първото й предложение е да стане министър на спорта.

"Децата ми спортуват кажи-речи откакто са се родили. Големите имат множество медали, включително и златни. Аз съм стояла по зали, чакала съм по състезания, купувала съм екипи, слушала съм треньори и съм преживявала уикенди, в които нормалните хора почиват, а спортните родители висят по турнири. Тоест, спокойно мога да кажа, че имам практически поглед върху спорта", категорична е Накова.

Тя счита, че е подходяща и за Министерството на правосъдието.

"Редовно подписвам договори. Понякога даже ги чета. Имам опит с анекси, клаузи, фактури, забавени плащания и хора, които казват "ама ние това така го разбрахме". Правова култура, какво повече", пита тя.

"Мога и Министерството на туризма. Била съм в около 30 държави. Ползвала съм хотели, самолети, закуски на блок маса, познавам повечето туристически капани, лошо обслужване, добро обслужване и онова специално преживяване, когато снимките в Booking са били правени в друг исторически период. Практик съм", коментира още Накова.

Единственото, за което тя призовава, е да не й дават ресор, от който наистина разбира.

"Само, моля ви, сакън, не ме слагайте в Министерството на иновациите и дигиталната трансформация. Там вече ще стане проблем. Защото от това разбирам. И вместо да се впиша красиво в колектива, ще започна да задавам въпроси. Каква е стратегията? Кой носи отговорност? Как се мери резултатът? Къде е процесът? Къде са данните? Кой какво прави? Защо една система не говори с друга? Защо дигитализацията още означава PDF по имейл? Защото иновацията често означава нов сайт, ново лого и същия стар хаос, само че с по-модерна презентация", пише Накова.

"И най-лошото, може да поискам компетентност. А това вече ще развали атмосферата. Затова, ако ще ме назначавате, моля, нека е някъде, където съм достатъчно неподготвена, за да се впиша органично. Все пак човек трябва да уважава институционалната култура", завършва коментара си тя.