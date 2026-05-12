Световни рок звезди идват в София за концерта на Avantasia

За първи път в София ще можем да видим и чуем немската супергрупа AVANTASIA, които ще свирят на 10 юни 2026-а в Asics Arena (зала Фестивална). През 25-годишното си съществуване AVANTASIA се превърна в една от най-големите водещи сили в метъла, с десет успешни албума (като например "Moonglow", който достигна до номер 1 в класациите), изцяло разпродадени световни турнета и участия като хедлайнери на всички най-важни метъл фестивали.

Tobias Sammet ще доведе в София рок звезди от световна класа като част от шоуто на AVANTASIA. Сред тях са съоснователят, вокалистът и основен композитор на хеви метъл групата Pretty Maids – Ronnie Atkins; вокалистът на Magnum, Bob Catley; фронтменът на H.E.A.T Kenny Leckremo; вокалистът на Kamelot Tommy Karevik; Herbie Langhans, който е член на групи като Firewind, Voodo Circle и Seventh Avenue; италианската певица Chiara Tricarico, която в момента е вокалистка на групите Sound Storm, Ravenword и Moonlight Haze; германският китарист, басист, продуцент и миксинг инженер Sascha Paeth, известен с работата си с банди като Edguy, Angra, Shaman, Rhapsody of Fire, Kamelot, After Forever и Epica; германският клавирист и продуцент Michael Rodenberg, известен с прякора си Miro, и барабанистът Felix Bohnke.

Очаква се в София звездната формация да изпълни сет от над два часа, в който ще чуем всички хитове на групата, както и нови парчета от последния им албум "Here Be Dragons", излязъл на пазара през февруари тази година и считан за най-мощния албум на групата до момента.

Билетите за концерта са в продажба в мрежата на Eventim.

