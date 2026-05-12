На крачка от пробив: Осуетиха опасен опит на Иранската революционна гвардия да нахлуе в Кувейт

Министерството на вътрешните работи на Кувейт съобщи във вторник, 12 май, че група мъже, задържани след предполагаем опит да влязат в страната по море, са признали по време на разпита, че принадлежат към Иранската революционна гвардия. Според държавната информационна агенция KUNA мъжете са заявили пред разследващите, че са получили задача да проникнат на остров Бубиян с наета рибарска лодка, за да извършат враждебни действия срещу Кувейт.

Мъжете са влезли в престрелка с кувейтската армия

Министерството на отбраната на страната съобщи по-рано, че властите са арестували четири лица, опитали да влязат в страната по море.

Министерството на вътрешните работи пък съобщи, че групата е влязла в престрелка с кувейтските въоръжени сили, ранявайки един военнослужещ, докато други двама заподозрени са избягали.

Остров Бубиян се намира в североизточната част на Кувейт, близо до границата с Ирак.

Бахрейн осъди жена на доживотен затвор заради шпионаж в полза на Иран

Междувременно Бахрейн осъди жена на доживотен затвор за комуникация с Иранската революционна гвардия и споделяне на информация за ключови обекти.

Това се случи дни след като властите арестуваха 41 души по отделен случай, за който се предполага, че е свързан с Иран.

