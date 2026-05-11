За коя олигархия говори Радев? Цветанка Андреева обяснява (ВИДЕО)

Аз мисля, че неговият отказ (на Румен Радев) да подкрепи ясно показва, че се промени политическият дискурс. Приоритетите на либералите не са приоритети на Радев. В този смисъл той ще смени и дневния ред. Каза, че няма да допусне тези противоречия в парламента да завладеят дискурса.

Това заяви политологът Цветанка Андреева в предаването "Студио Actualno" във връзка с въздържането на коалиция "Прогресивна България" по време на гласуването за създаване на временна комисия, която да проверява евентуални несъответствия между доходите, имуществото и начина на живот на лидера на "ДПС - Ново начало" Делян Пеевски, санкциониран за корупция от САЩ и Великобритания. Инициативата беше внесена от "Демократична България", но не събра необходимата подкрепа, след като едва 48 депутати гласуваха "за".

Според внесения проект комисията трябваше да провери декларираните от Пеевски доходи от дивиденти, разходите му за наеми, имоти и автомобили, както и използването на частни самолети.

"За Радев приоритет са икономическите политики и бюджета. А що се отнася до практиката с тези комисии? Това е опитът на либералната коалиция да решава политическите си проблеми, чрез някакви лични ревизии", каза Андреева.

Тя отбеляза, че в кабинета на Радев се вижда особена симбиоза и огромна част от имената вече имат управленска биография.

"От една страна, виждаме лица, които бяха свързани с неговата служебна власт - хора, които му бяха секретари в президентството. Силовите ведомства е поверил на хора, които са от тесния му кръг. Говорим за Министерството на отбраната, МВР, шефът на кабинета му. Това са все лица, които са били или са около Радев и съвсем не са изненадващи", обясни още политологът.

