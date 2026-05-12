Телескоп на НАСА надникна в последните 13,7 милиарда години на Вселената

Астрономи, използващи супертелескопа James Webb на НАСА, създадоха невероятно подробна карта на „космическата мрежа“. Тя разкрива как галактиките във Вселената са се свързвали и променяли в гигантски период от 13,7 милиарда години, съобщава Interesting Engineering.

Вселената през последните 13,7 милиарда години

Ако си представим Вселената като огромен град, тази мрежа е нейната основа и пътища. Тя се състои от невидими нишки от тъмна материя и газ. Тези „нишки“ свързват галактиките и техните клъстери, като между тях зеят празнини. Изследователите са успели да проследят тези структури чак до времето, когато Вселената е била само на един милиард години.

Работата е ръководена от учени от Калифорнийския университет в Ривърсайд. Те са използвали данни от проекта COSMOS-Web, най-голямото проучване, провеждано някога от телескопа. Екипът съобщи, че е успял да заснеме участък от небето с размерите на три пълни луни.

Благодарение на инфрачервените инструменти, телескопът вижда дори най-слабо видимите обекти, които преди са били скрити от нас.

„JWST напълно промени нашия поглед върху Вселената, а COSMOS-Web беше проектиран от самото начало, за да ни даде широкия и задълбочен поглед, необходим за виждане на космическата мрежа“, казва водещият автор Хосейн Хатамния.

Преди това астрономите използваха данни от космическия телескоп Хъбъл, но изображенията му не бяха толкова ясни. Там, където по-старият телескоп видя едно голямо, размито петно, новият телескоп Уеб вижда много отчетливи детайли.

„Това, което някога е изглеждало като единна структура, сега се разпада на много парчета, а детайлите, които преди това са били изгладени, сега са ясно видими“, каза професорът по физика и астрономия Бахрам Мобашер.

