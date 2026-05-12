"Нови окопи между София и Скопие": Македонска медия след едноминутната среща Муцунски-Петрова

Изглежда, че от "нищо" в Северна Македония могат да си измислят проблем. Една едноминутна среща между македонския външен министър Тимчо Муцунски и българския му колега Велислава Петрова - Чамова се оказа повод за гръмки заглавия от страна на македонската медия "Рацин" за пропаст и дори окопи между София и Скопие. Медията е публикувала материал по повод въпросната среща със заглавие: "Вместо диалог, нови окопи: Сблъсъци на първата среща Муцунски-Петрова-Чамова".

В материала си медията твърди, че първата среща между новия български външен министър Велислава Петрова-Чамова и македонския министър Тимчо Муцунски - вместо сигнал за успокояване на напрежението и отваряне на пространство за диалог, е донесла още по-дълбок акцент върху различията между Скопие и София. ОЩЕ: Македонският външен министър обвини българския в лъжа: Не сме имали среща, не ни наричайте северномакедонци

Има среща, няма среща

Според медията срещата, или по-скоро спорът дали изобщо е „среща“, символично отразява състоянието на македонско-българските отношения. Докато българският министър говори за „добра първа среща“, македонският министър отговаря, че не става дума за официална среща, а за кратък разговор в кулоарите на събитие.

Медията пише още за нови министри и стари конфликти, както и за дълбоко недоверие. ОЩЕ: Лидерът на СДСМ превежда на Муцунски: Какво му е казала България в Брюксел?