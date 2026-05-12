Войната чука на вратата на Гърция: Атина търси отговори от Киев

След откриването на украински дрон край Лефкада - длъжностни лица в Гърция заявиха, че откритието е породило опасения, че театърът на военните действия може да се разшири от Черно море до Средиземно море, създавайки рискове за корабоплаването, туризма и икономическата сигурност, предаде гръцкото издание Kathimerini. Властите предупредиха, че атака срещу танкер в Йонийско или Егейско море може да нанесе щети на туристическия сектор на страната.

Морският дрон, носещ експлозиви и индикации, че е участвал в ударна мисия, беше прехвърлен в събота в съоръженията на Командването за подводно разрушаване в Скарамагас. Правителствени служители потвърдиха съобщенията, че дронът е бил предназначен да се насочи към кораб от сенчестият флот на Русия или кораб, превозващ руски петрол.

Атина търси отговори от Киев

Ето защо министърът на отбраната Никос Дендиас заяви, че ще повдигне въпроса за дрона пред украинския си колега на среща на Съвета по външни работи с министрите на отбраната във вторник.

Дендиас каза, че вече е сигурно, че американският военноморски кораб тип „Магура“ е украински.

„Ще имам възможността да информирам колегите си, в присъствието на украинския министър на отбраната, за информацията относно дрона, който засякохме в Гърция“, каза той пред журналисти при пристигането си за срещата. „Разбирате, че присъствието на този безпилотник, дронът, засяга свободата на корабоплаване, а също и безопасността на корабоплаването. Това е изключително сериозен проблем", смята той.

Украинският министър на отбраната Михайло Федоров ще участва чрез телеконферентна връзка в срещата, която ще се фокусира върху военната подкрепа на ЕС за Украйна.

Министрите на отбраната от ЕС ще обсъдят и ситуацията в Близкия изток в светлината на последните развития около войната в Иран и нейните последици в целия регион, както и последиците за сигурността и отбраната на ЕС.