Странен завой в курса на еврото

Курсът на еврото спрямо щатския долар направи странен завой, като първо падна рязко под границата от 1,15 към американската валута, но след това донякъде възстанови позиции. Като цяло единната валута е на ниски котировки към долара в последните седмици. Основен фактор за тях бе засилването на американския долар след операцията срещу Иран. А преди това, в началото на годината еврото се възползваше от цялостното отслабване на щатската валута.

Котировките

В междубанковата търговия във Франкфурт единната европейска валута се продава за 1,1471 долара или под нивото от вчера.

Европейската централна банка определи вчера референтен курс на еврото от 1,15 щатски долара.

В последния месец

През изминалия месец еврото имаше най-нисък курс спрямо американската валута на 13 март, когато беше на ниво 1,1417 спрямо долара.

Най-висок курс в последния месец еврото имаше на 23 февруари - единната европейска валута бе със стойности от 1,183 щатски долара.

В последната година

В последната година най-ниският курс на еврото спрямо долара е от 27 март 2025, когато беше 1,0742 спрямо долара.

Най-висок курс в последната година еврото регистрира спрямо долара на 28 януари - единната европейска валута имаше пикови стойности от 1,2065 спрямо щатския долар.