Италиански археолози откриха изгубен град на Древен Рим

В Италия археолози откриха град от Древен Рим с форум и монументален театър до световноизвестната туристическа дестинация Апиевият път. Откритието беше обявено от италианското Министерство на културата.

Руините са открити на археологическия обект Фиокалия в община Флумери (провинция Авелино), близо до Апиевия път, обект на световното културно наследство на ЮНЕСКО. Този път с дължина приблизително 350 мили (над 560 км) свързва Рим с Бриндизи и се смята за един от най-важните стратегически пътища на древен Рим. Някои от участъци от него датират от 312 г. пр.н.е.

Според министерството, разкопките са позволили „ясно да се идентифицира ортогоналното разположение на града с правилни улици и блокове, проектирани по модела на новооснованите римски градове“.

Ключови открития включват форум, който е бил гражданският и търговски център на града, и неизвестен досега монументален театър. Агенцията заяви, че тези обекти „свидетелстват за социалното и културно значение на градския център“.

„Находките потвърждават, че Фиокалия е бил структуриран град с монументални обществени сгради, което засилва неговата историческа и стратегическа роля в римската пътна система“, се казва в доклада.

Археолозите датират града към II-I век пр.н.е.

Откритието е станало възможно благодарение на използването на съвременни технологии. Екипът от специалисти е приложил геофизични проучвания и дистанционно наблюдение с помощта на дронове, оборудвани с термични и мултиспектрални сензори.

Професор Джузепе Чераудо от Университета в Саленто обяснява, че тази технология е позволила да се направи истинска „рентгенова снимка“ на града, скрит под земята - структурите са били открити благодарение на промените в растежа на растителността и магнитния състав на почвата.

Според него, мултидисциплинарният подход е създал надеждна научна основа за по-нататъшното опазване и популяризиране на паметника.

Кметът на Флумери Анджело Ланца нарече откриването „източник на голяма гордост и възможност за развитие на този регион“.

Той добавя, че общината е готова да си сътрудничи с университета и съответните власти, за да превърне стратегическия център Фиокалия по протежение на Апиевия път във важен исторически и културен център.

Откритието допълва списъка с нашумели археологически находки в Италия през 2026 г. По-рано през февруари в Помпей бяха открити 2000-годишни любовни надписи, а през януари археолозите обявиха откриването на отдавна изгубена базилика, свързана с известния „баща на архитектурата“ Витрувий.

