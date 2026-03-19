Удобно забравената история, която крие истината за провала на златното поколение на България

19 март 2026, 19:00 часа 1038 прочитания 0 коментара
Удобно забравената история, която крие истината за провала на златното поколение на България

83 дни! "Дните до Мондиал 2026" е спортна рубрика на Actualno.com, в която чрез любопитни истории отброяваме оставащите дни до Световното първенство по футбол 2026 в САЩ, Мексико и Канада.

Както всички знаят, най-големият успех на България във футбола е на Световното първенство в САЩ през 1994. Някои са го гледали, други, дори и да не са имали възможността да го видят на живо, многократно са чували истории от своите бащи и дядовци. Тази история се разказва с гордост, понеже е прославила България. Но има една друга случка, която е удобно забравена. Най-вече защото е провалила едно футболно поколение на България, което мнозина смятат за по-добро от онова през 1994 г.

Мондиал 1970 – златното поколение на България

Връщаме се до 1970 г. Световното първенство в Мексико. В състава на България личат имена на велики футболисти като Георги Аспарухов, Димитър Якимов, Динко Дерменджиев, Аспарух Никодимов, Петър Жеков, Начко Михайлов, Христо Бонев, Димитър Пенев, Александър Шаламанов, Добромир Жечев и други големци, записали имената си във футболната история. Те се е класират след като печелят квалификационната си група. В нея са срещнали отборите на Полша, Нидерландия и Люксембург. Записват 4 победи, 1 равен и само 1 загуба, което е напълно достатъчно за директно класиране на Мондиала.

Там България попада в Група 4 заедно с ФРГ, Перу и Мароко. На пръв поглед група, от която имаме всички шансове да излезем. Мароко е аутсайдерът и трябва да се борим с Перу за второто място.

България записва 2 загуби и 1 равенство

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

Но когато идват мачовете, реалността е друга. Първата ни среща е именно с Перу. Нашите „лъвове“ започват мача по превъзходен начин. Дерменджиев открива резултата в 13-тата минута, а Бонев удвоява аванса в 49-тата. Но перуанците правят обрат с голове в 50-тата, 55-тата и 73-тата минута. Историята се повтаря и срещу ФРГ. Никодимов открива, но германците обръщат до 5:1. Впоследствие Колев връща един гол, но е твърде късно. И накрая идва мачът срещу аутсайдера Мароко. Надежди за първа победа. България повежда с гол на Жечев в 43-тата минута, но допуска изравнително попадение в 61-вата и мачът завършва 1:1.

Подготовката на България се провежда в Белмекен

Забелязахте ли общото между трите мача? България винаги повежда, но след това губи. А в 2 от 3 случая води на почивката. Удобно забравената история гласи, че това се дължи на грешна подготовка. Тогава в България властва комунизма и всичко се решава от партията. Футболът е на пиедестал и се очаква приготовленията за Мондиала да са безупречни. За лагера на футболистите се взима важно решение – понеже Мексико е на средна надморска височина от около 2 240 метра, „лъвовете“ ще се подготвят в Белмекен. Там надморското равнище е достатъчно близко до това на северноамериканската държава.

Национален отбор по футбол на Мондиал 1970

В Белмекен е -1 градуса, а в Мексико – над 20

На пръв поглед логично решение. Да, ама не. Към момента, в средата на месец март, прогнозата за времето в Белмекен показва, че максималните температури ще бъдат до -1 градуса по целзий. Световното първенство в Мексико през 1970 г. се провежда от 31 май до 21 юни. Подготовката на българите не е била през март, но не е била и по време на летните месеци. А в Мексико прогнозата за времето показва максимални температури от над 20 градуса по целзий. И това е в средата на март. Можем да си представим какво е било през юни.

Така, с това “гениално“ решение, можем да си обясним умората у българските футболисти и защо не са успели да задържат аванса си в нито един от мачовете на Мондиал 1970. Което неминуемо е довело до провал на златното поколение на България.

Автор: Николай Илиев

Николай Илиев
Николай Илиев Отговорен редактор
