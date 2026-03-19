Голяма промяна с пенсиите на работещите пенсионери: Важна новина от НОИ

19 март 2026, 9:18 часа 1168 прочитания 0 коментара
Националният осигурителен институт (НОИ) ще преизчисли служебно пенсиите на повече от 355 000 пенсионери, които са продължили да работят и да се осигуряват след пенсионирането си от 1 април 2026 г., съобщиха от НОИ. Миналата година по същия ред бяха актуализирани около 363 000 пенсии, като средното увеличение на размера им беше около 11 лв., а общият разход за бюджета през 2025 г. за преизчислените пенсии беше около 45 млн. лв.

Кои пенсии подлежат на преизчисляване?

На преизчисляване подлежи размерът на всички трудови пенсии - за осигурителен стаж и възраст, за инвалидност поради общо заболяване и за инвалидност поради трудова злополука и професионална болест, поясняват от НОИ.

Още: Повече пари по закон: Великденски и коледни добавки - скоро и не само към пенсии

Условието е пенсионерът да е придобил осигурителен стаж през 2025 г., независимо от продължителността му, и да не е подал преди 1 април 2026 г. заявление за преизчисляване на пенсията му с осигурителен стаж и осигурителен доход, придобити след пенсионирането.

За служебното преизчисляване на пенсиите се вземат предвид данните, подадени от работодателите, а за самоосигуряващите се лица – данните за внесените осигурителни вноски, които се отнасят за времето до 31 декември включително на предходната календарна година.

Тази мярка е постоянно действаща и се прилага всяка година от 2021 г., уточняват от НОИ.

Още: Стана ясно кога ще бъдат изплатени великденските добавки към пенсиите

 

Пламен Иванов Отговорен редактор
