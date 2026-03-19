Съпругата на композитора Валди Събев с апел за подкрепа

Известният български композитор Валди Събев почина на 6 март 2026 г. Неговата кончина оставя в затруднено положение съпругата му Надя Събева и петте им деца. Грижите за децата се стоварват върху плещите на жената и тя взима решението да се преместят да живеят при роднини. Домът, в който ще се нанесат в момента не е подходящ за голямото семейството и се нуждае от подобрения.

Трагедия: Композиторът Валди Събев почина едва на 43

Домът

Къщата се намира в Сепарево и има нужда от ремонт, за да посрещне нуждите на майката и петте деца. До момента семейството е живял под наем и така и не са успяли да сбъднат мечтата си за собствен дом. Братът на Валди Събев Георги Събев подава ръка на майката и нейните деца, като предлага те да живеят в дома му, където има достатъчно място за тях, но са необходими подобрения: "Ще сме благодарни на всеки един от вас, който може и желае да се включи в тяхната подкрепа… Влади, знаеш че ще направя всичко възможно по моите сили децата ти да имат светло бъдеще."

Още: Мари се нуждае от спешна трансплантация

Дарения

Засега не е ясно колко точно средства ще са необходими за ремонта на къщата, но е сигурно, че предстои много работа. Надя Събева благодари за подкрепата, която откликналите оказват. До два месеца тя и децата трябва да се нанесат в новия си дом.

Дарителска сметка за Надя Събева и децата:

Още: Малката Виктория-Кристина се нуждае от спешно лечение

IBAN: BG44BPBI79424428760401

Титуляр/Name: Надя Живкова Събева/Nadya Zhivkova Sabeva

Revolut на Надя Събева: https://revolut.me/nadya_sabeva

Шанс за Вероника