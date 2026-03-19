Заповед до руските лекари: Жени, които не искат деца, да бъдат пращани при психолог

Нова директива на руското министерство на здравеопазването препоръчва жените, които не искат да имат деца, да бъдат изпращани при психолози. Заради демографските проблеми на Русия властите целят на всяка цена да ги накарат да променят мнението си. Тези жени трябва да формират положително отношение към майчинството, се казва в инструкциите на министерството, с които се е запознала агенция Франс прес.

Инструкциите на руското министерство са били одобрени в края на февруари, но са били направени обществено достояние тази седмица от медиите.

Според документа лекарите трябва да приканят жените на възраст от 18 до 49 години да преминат през годишен медицински преглед за оценка на тяхното репродуктивно здраве. Препоръките предвиждат сходни консултации и за мъжете на същата възраст, но единствено с цел оценка на тяхното физическо здраве, без прибягване до психолог.

Руският диктатор Владимир Путин предупреди още преди две години, че Русия ще бъде изправена пред "изчезване", ако не увеличи раждаемостта. В момента тя е най-ниска от 200 години насам и средно на една рускиня се падат по 1,4 деца, което е доста под прага от 2,1, който демографите смятат за необходим за стабилизиране на населението.

През последните няколко дни Москва затегна законодателството за абортите и прие закони, наказващи онези, които пропагандират живот без деца. Многодетните семейства са възхвалявани в медиите и се ползват от много финансови и социални преимущества, предоставяни от държавата.

