07 януари 2026, 13:32 часа 159 прочитания 0 коментара
Заради еврото: БНБ с извънредно работно време до края на януари

Заради присъединяването на България към еврозоната от 1 януари 2026 г. и увеличаване на броя обслужвани клиенти на касите, извършващи обмяна на банкноти и монети от левове в евро, касите на Българската народна банка (БНБ) и на териториалните поделения на „Дружество за касови услуги” АД в страната ще работят извънредно с клиенти няколко поредни съботи - на 10 януари, 17 януари, 24 януари и 31 януари.

Работно време

Касите в централната сграда на БНБ на пл. „Княз Александър I” 1 ще извършват единствено обмяна на банкноти и монети, които са извадени от обращение, с неизтекъл срок на обмяна от левове в евро само за физически лица. Работно време на касите с клиенти ще е от 8:30 до 15:45 часа без прекъсване.

Касите в Касов център на БНБ в м. „Полигона”, ул. „Михаил Тенев” № 10, ще извършват: обмяна на банкноти и монети, които са извадени от обращение, с неизтекъл срок на обмяна от левове в евро за физически лица, както и обмяна на монети, които са извадени от обращение, с неизтекъл срок на обмяна от левове в евро за юридически лица. Работното време е от 8:30 до 15:45 часа без прекъсване.

Касите на териториалните поделения на „Дружество за касови услуги” АД в страната, както следва:

  • София, кв. „Овча Купел”, ул. „Иван Хаджийски” № 16;
  • Плевен, ул. „Климент Охридски” № 58 Б;
  • Пловдив, бул. „Ягодовско шосе” № 2;
  • Варна, ул. „Цариброд” № 23;
  • Бургас, ул. „Александър Велики” № 8;

Те ще извършват единствено обмяна на банкноти и монети, които са извадени от обращение, с неизтекъл срок на обмяна от левове в евро.

Работно време на касите с клиенти ще е от 8:30 до 16:00 часа, с почивка от 12:00-12:30 часа.

Българската народна банка отново напомня, че всички евромонети с българска национална страна могат да бъдат използвани навсякъде в държавите от еврозоната, а така също и в редица държави и територии извън еврозоната, където еврото е официална или широко приета валута, като например: Ватикана, Андора, Монако, Сан Марино, Черна гора, Косово, както и в отвъдморски територии на държави – членки на ЕС, като Гваделупа, Мартиника, Френска Гвиана, Реюнион, Майот, Сен Пиер и Микелон, Канарски острови. По този начин евромонетите с българска национална страна ще достигнат до всички, които използват еврото.

Виолета Иванова
Виолета Иванова Отговорен редактор
