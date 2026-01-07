МВР с важни съвети за пенсионерите преди първите пенсии в евро

Осигурено е полицейско присъствие при получаване на пенсиите на пенсионерите, които ще са първи в новата европейска валута - евро. Ще се реагира бързо на сигнали за нарушения. Очакваме злоупотреба с изплащането на пенсиите в евро. Това заяви пред bTV главен инспектор Владимир Иванов от Охранителна полиция на Районно управление "Кюстендил". Още: НОИ ще предлага информация за пенсиите в единен портал

Той посъветва хората да не се доверяват на лица, които се представят на банкови служители, а да обменят средствата си само в "Български пощи" или в търговската банка.

На възрастните хора са дадени и плакати със съвети какво да правят и на кого да не се доверяват, уточни главен инспектор Иванов.

Като пуснат първите пенсии в евро, като дойдат и първите заплати, аванси, все повече еврото ще навлиза и мисля, че срокът от един месец е достатъчен, за да обърнем парите. Това коментира Венцислав Николов - Председател на Българска ритейл асоциация, която е сдружение на търговците на дребно от цялата страна, пред БНР. По думите му дребният и среден бизнес се справя с новите банкноти и монети, макар и трудно.

"За да обърнете толкова много пари от левове в евро, по-малките търговци трябваше да са запасени с доста голямо количество евро, което е малко трудно за тях. Не можеш да извадиш от оборота една крупна сума, за да я държиш "на трупчета" в новата валута, но смятам, че нещата ще се регулират", обясни той.

Николов посочи, че много често (особено при по-дребните търговци) при изчерпване на количествата на евробанкноти и центове, няма как да не се връща в левове, въпреки противоречието със закона.

Плащането в двойна валута, по думите му, създава забавяния на работата на касите в магазините, защото често стават и грешки, но има разбиране от страна на потребителите.

Той разказа също, че се срещат и хора, които пазаруват с дребни монети в лева, за да се освободят от натрупани с годините стотинки, както и има такива които пазаруват с едри евробанкноти.

