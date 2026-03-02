Отбелязват 3 март с 4-часово хоро

Националният празник на България 3 март ще бъде отбелязан по необичаен начин в морската ни столица.

Тогава във Варна ще се извие 4-часово хоро.

Организаторите канят всеки желаещ да се присъедини на 03.03.2026 г., от 13:00 ч. на входа на Морска градина.

Още: 3 март 2026 г.: Всичко, което трябва да знаем за честванията - локации, програми и идеи

"Нека в този момент сведем глави и отдадем заслужена почит на хилядите знайни и незнайни воини, които дадоха живота си в Освободителната война (1877-1878 г.)! Нека облечем носиите и за пореден път, ръка за ръка да покажем силата на духа и продължението на българските традиции! Да отбележим Националния празник на България!", казват още организаторите на събитието.

Концерт-спектакъл

Празничната програма в морската столица не се изчерпва само с тази инициатива.

Тържественият концерт-спектакъл "Един дъх народ" също е част от празничната програма по повод националния празник на България. Събитието ще се проведе навръх празника от 17:30 часа в зала 1 на Фестивалния и конгресен център – Варна. Организатори са Община Варна в партньорство с Варненския свободен университет "Черноризец Храбър".

Източник: БГНЕС

Още: София под засилена охрана за 3 март

Празничната програма ще събере на една сцена млади таланти и утвърдени изпълнители, които чрез музика и танц ще пресъздадат духа на българската традиция и националната памет.

В концерта ще участват Академичният танцов театър при Варненския свободен университет, Представителният танцов ансамбъл, Ансамбълът за съвременна хореография, Детският танцов ансамбъл и Гайдарският оркестър към Средното училище за хуманитарни науки и изкуства "Константин Преславски", народната певица Силвия Георгиева, както и обичаният от публиката Ансамбъл "Българи".

Входът е свободен, но всеки желаещ да присъства трябва предварително да получи безплатен билет с обозначени ред и място от касата на ФКЦ – Варна. Един зрител може да вземе до четири билета. Количествата са ограничени и ще се раздават до изчерпване на местата в залата.