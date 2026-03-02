Войната в Украйна:

Иранското посолство в Загреб обвини Хърватия в двуличие

02 март 2026, 13:03 часа 295 прочитания 0 коментара
Иранското посолство в Загреб обвини Хърватия в двуличие

Иранското посолство в Загреб осъди "убийство на ръководството на Ислямската република“ в лицето на аятолах Али Хаменей, нарече го страхливо и гнусно обвини някои държави в лицемерие, предаде хърватската медия "Индекс". Според посолството на Иран е "изключително жалко е, че някои държави са заели двулична позиция в отговор на силните военни атаки на израелския и американския режим срещу Иран, които доведоха до трагичната смърт на цивилни, включително много жени и деца“. 

Нападката изглежда засяга и Хърватия, която осъди в неделя иранските ответни атаки срещу страните от Персийския залив и обяви, че следи особено многобройните хървати, живеещи там, пише още хърватската медия. ОЩЕ: Щети по сръбското посолство в Техеран (ВИДЕО)

Ескалацията в Близкия изток

Припомняме, че в събота, 28 февруари, САЩ и Израел удариха Иран, при което беше убит върховният лидер на страната Али Хаменей. Междувременно Иран отвърна с ответни атаки срещу Израел и съседните арабски страни, където се намират американски военни бази.

Междувременно имаше и атаки срещу британски военни бази в Кипър, въпреки че Никозия не е цел на иранските атаки, ЕС каза, че ще стои твърдо до държавите - членки при всяка заплаха.

Стигна се и до затваряне на Ормуския проток, тъй като бяха атакувани четири танкера.ОЩЕ: След ескалацията в Близкия изток: Турция с дипломатическа активност и комуникация с Иран

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Деница Китанова
Деница Китанова Отговорен редактор
Али Хаменей Хърватия Иран Загреб лицемерие война Иран
Още от Балкани
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес