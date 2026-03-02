Иранското посолство в Загреб обвини Хърватия в двуличие

Иранското посолство в Загреб осъди "убийство на ръководството на Ислямската република“ в лицето на аятолах Али Хаменей, нарече го страхливо и гнусно обвини някои държави в лицемерие, предаде хърватската медия "Индекс". Според посолството на Иран е "изключително жалко е, че някои държави са заели двулична позиция в отговор на силните военни атаки на израелския и американския режим срещу Иран, които доведоха до трагичната смърт на цивилни, включително много жени и деца“.

Нападката изглежда засяга и Хърватия, която осъди в неделя иранските ответни атаки срещу страните от Персийския залив и обяви, че следи особено многобройните хървати, живеещи там, пише още хърватската медия. ОЩЕ: Щети по сръбското посолство в Техеран (ВИДЕО)

Ескалацията в Близкия изток

Припомняме, че в събота, 28 февруари, САЩ и Израел удариха Иран, при което беше убит върховният лидер на страната Али Хаменей. Междувременно Иран отвърна с ответни атаки срещу Израел и съседните арабски страни, където се намират американски военни бази.

Междувременно имаше и атаки срещу британски военни бази в Кипър, въпреки че Никозия не е цел на иранските атаки, ЕС каза, че ще стои твърдо до държавите - членки при всяка заплаха.

Стигна се и до затваряне на Ормуския проток, тъй като бяха атакувани четири танкера.ОЩЕ: След ескалацията в Близкия изток: Турция с дипломатическа активност и комуникация с Иран