Франция обяви готовност да воюва с Иран, Германия - не. Ударихме офиса на Нетаняху, твърдят от Техеран (ВИДЕО)

Франция е готова да участва с военни средства в защитата на Саудитска Арабия, ОАЕ, Катар, Ирак, Бахрейн, Кувейт, Оман и Йордания. Думите са на френския външен министър Жан-Ноел Баро. Той заяви, че изброените арабски държави са били "умишлено атакувани" и "въвлечени във война, която не е техен избор". Изявлението идва след изявление на катарското външно министерство - че иранските въздушни удари срещу емирството не може да останат без последствие.
French Foreign Minister Jean-Noël Barrot said France stands ready to participate in the defence of Saudi Arabia, UAE, Qatar, Iraq, Bahrain, Kuwait, Oman, and Jordan, which he said were "deliberately targeted" and "dragged into a war they did not choose." #Iran https://t.co/qRT1apC3EA pic.twitter.com/B3FD9aneiM— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) March 2, 2026
Още: "Ресурсите са на ръба": Пентагонът притеснен от продължителен конфликт с Иран
Междувременно, GLZ Radio съобщи, че германските власти сериозно обмислят също да се включат във военни действия и текат дискусии. Само че германският вътрешен министър Йохан Вадефул категорично отрече информацията - с публично изявление, цитирано от AP.
А на този фон Корпусът на гвардейците на Ислямската революция обяви в канала си в Телеграм, че тази сутрин е изстрелял балистични ракети по офиса на израелския премиер Бенямин Нетаняху (издирван от Международния наказателен съд в Хага за военни престъпления в Газа) и по щаба на израелските ВВС, където е бил командирът им. Иранското твърдение е за успешни удари - няма независимо потвърждение засега. Но сателитни снимки потвърждават унищожението на два обекта със сателитни чинии в базата на Пети флот на САЩ в Манама, Бахрейн. Снимите са публикувани от The New York Times, като те сочат, че от началото на новата война с Иран най-малко 6 американски военни съоръжения в Близкия изток са понесли ирански въздушни удари - ОЩЕ: Техеран: САЩ и Израел удариха ядрения обект в Иран
Iran's Islamic Revolutionary Guard Corps has published footage of ballistic missile and kamikaze drone warehouses and launches against targets in Israel and other Gulf States in the Middle East. #Iran pic.twitter.com/s6L2QFuzNi— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) March 2, 2026
Satellite imagery from Planet and Airbus, analyzed by NY Times, shows two satellite terminals were destroyed at the US Navy Fifth Fleet headquarters in Manama, Bahrain. (credit: Christiaan Triebert @trbrtc) #Iran pic.twitter.com/jIlyu4ACqT— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) March 2, 2026