Лайфстайл:

Франция обяви готовност да воюва с Иран, Германия - не. Ударихме офиса на Нетаняху, твърдят от Техеран (ВИДЕО)

02 март 2026, 12:44 часа 299 прочитания 1 коментар
Франция обяви готовност да воюва с Иран, Германия - не. Ударихме офиса на Нетаняху, твърдят от Техеран (ВИДЕО)

Франция е готова да участва с военни средства в защитата на Саудитска Арабия, ОАЕ, Катар, Ирак, Бахрейн, Кувейт, Оман и Йордания. Думите са на френския външен министър Жан-Ноел Баро. Той заяви, че изброените арабски държави са били "умишлено атакувани" и "въвлечени във война, която не е техен избор". Изявлението идва след изявление на катарското външно министерство - че иранските въздушни удари срещу емирството не може да останат без последствие.

Още: "Ресурсите са на ръба": Пентагонът притеснен от продължителен конфликт с Иран

Междувременно, GLZ Radio съобщи, че германските власти сериозно обмислят също да се включат във военни действия и текат дискусии. Само че германският вътрешен министър Йохан Вадефул категорично отрече информацията - с публично изявление, цитирано от AP.

А на този фон Корпусът на гвардейците на Ислямската революция обяви в канала си в Телеграм, че тази сутрин е изстрелял балистични ракети по офиса на израелския премиер Бенямин Нетаняху (издирван от Международния наказателен съд в Хага за военни престъпления в Газа) и по щаба на израелските ВВС, където е бил командирът им. Иранското твърдение е за успешни удари - няма независимо потвърждение засега. Но сателитни снимки потвърждават унищожението на два обекта със сателитни чинии в базата на Пети флот на САЩ в Манама, Бахрейн. Снимите са публикувани от The New York Times, като те сочат, че от началото на новата война с Иран най-малко 6 американски военни съоръжения в Близкия изток са понесли ирански въздушни удари - ОЩЕ: Техеран: САЩ и Израел удариха ядрения обект в Иран

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Отговорен редактор
Нетаняху Бенямин Нетаняху Бахрейн Германия Франция американски военни бази война Иран Пети флот
Още от Азия
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес