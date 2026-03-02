Киев: Русия не се е отказала от Запорожие, Херсон, Николаев и Одеса

Руснаците не са се отказали от плановете си да превземат Запорожие, Херсон, Николаев и Одеса. За това предупреди заместник-началникът на президентската администрация бригаден генерал Павло Палиса в интервю за Радио „Свобода“. „Виждам амбициозните планове на Москва. Те не са се отказали от завземането на Донецка област. Все още планират да създадат буферна зона в Харковска и Сумска област. Надяват се да постигнат максимален напредък в Днепропетровска и Запорожка област и да създадат условия, при които да могат да претендират за завземане на Запорожие, Херсон, Николаев и Одеса“, каза той.

Палиса подчерта, че не вижда врагът да има капацитет да осъществи тези планове през следващите шест месеца. Според него през 2025 г. руснаците са окупирали по-малко от 1% от общата територия на Украйна, губейки над 450 000 от своите войници.

Заместник-началникът на офиса на президента добави, че за да окупират още 6000 квадратни километра украинска територия в Донецка област, руснаците ще се нуждаят от приблизително година и половина и ресурси, равни на размера на сегашната групировка на руските въоръжени сили в Украйна. „Ще им бъде много трудно да направят това. Няма да е толкова бързо, колкото искат“, подчерта той.

Кой е основният успех на руснаците през зимата?

По-рано ръководителят на президентската администрация и бивш началник на разузнаването Кирило Буданов заяви, че руснаците не са постигнали значителни успехи през зимата. Според него основното постижение на врага тази зима са атаките и унищожаването на украинската инфраструктура.

Буданов спомена и руски измислици за „превземането“ на няколко населени места, включително Купянск, който руснаците са „превземали“ пет пъти. Въпреки това той подчерта, че ситуацията е тревожна.