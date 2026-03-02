Правителството на Гюров:

Киев: Русия не се е отказала от Запорожие, Херсон, Николаев и Одеса

02 март 2026, 0:20 часа 225 прочитания 0 коментара
Киев: Русия не се е отказала от Запорожие, Херсон, Николаев и Одеса

Руснаците не са се отказали от плановете си да превземат Запорожие, Херсон, Николаев и Одеса. За това предупреди заместник-началникът на президентската администрация бригаден генерал Павло Палиса в интервю за Радио „Свобода“. „Виждам амбициозните планове на Москва. Те не са се отказали от завземането на Донецка област. Все още планират да създадат буферна зона в Харковска и Сумска област. Надяват се да постигнат максимален напредък в Днепропетровска и Запорожка област и да създадат условия, при които да могат да претендират за завземане на Запорожие, Херсон, Николаев и Одеса“, каза той.

Още: "Работилница на смъртта": Украинският сапьор, който отмъщава за Буча и Ирпен

Палиса подчерта, че не вижда врагът да има капацитет да осъществи тези планове през следващите шест месеца. Според него през 2025 г. руснаците са окупирали по-малко от 1% от общата територия на Украйна, губейки над 450 000 от своите войници.

Още: Bloomberg: Русия е готова да се изтегли от атакувани от нея украински земи (ОБЗОР - ВИДЕО)

Заместник-началникът на офиса на президента добави, че за да окупират още 6000 квадратни километра украинска територия в Донецка област, руснаците ще се нуждаят от приблизително година и половина и ресурси, равни на размера на сегашната групировка на руските въоръжени сили в Украйна. „Ще им бъде много трудно да направят това. Няма да е толкова бързо, колкото искат“, подчерта той.

Кой е основният успех на руснаците през зимата?

По-рано ръководителят на президентската администрация и бивш началник на разузнаването Кирило Буданов заяви, че руснаците не са постигнали значителни успехи през зимата. Според него основното постижение на врага тази зима са атаките и унищожаването на украинската инфраструктура.

Още: Войната на Русия в Украйна и православната църква като оръжие

Буданов спомена и руски измислици за „превземането“ на няколко населени места, включително Купянск, който руснаците са „превземали“ пет пъти. Въпреки това той подчерта, че ситуацията е тревожна.

Всичко за войната в Украйна на живо във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Елин Димитров
Елин Димитров Отговорен редактор
Одеса Запорожие война Украйна Херсон Николаев
Още от Европа
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес