Най-тъпият социологически въпрос: Вие българин ли сте или европеец?

Едно чудато социологическо проучване бе оповестено към медиите преди 3-ти март. То принадлежи на социолозите от "Тренд". И е задало на публиката следния въпрос:

"Вие лично като какъв се самоопределяте"?

След това от социологическата агенция обобщават ето този резултат:

"83% от интервюираните отговарят „българин“, докато значително по-малко се определят като „европеец“ - 9%, „балканец“ - 4%, или „гражданин на света“ - 3%."

Социолозите завършват с проницателен коментар: 

"Данните очертават ясно доминиране на националната идентичност като основна принадлежност".

Да, нормално е да изпаднете в лек ступор за няколко секунди. Ако този въпрос е удивителна недомислица, то опциите за отговор са просто логически шок.    

Представете си как ви спират на улицата и ви питат - вие като какъв се определяте? Българин, европеец, балканец или гражданин на света? И вашият отговор е именно една опция. Един от четирите варианта. Изборът на едно обезателно изключва другото и накрая участва в процентна картина. Тоест дори няма как да се определи тежест или заедност - примерно да се отговори с "повече българин и заедно с това европеец". 

Съответно ако човек избере "българин", това означава, че не може да се определи и като "европеец". Или си "българин", или "европеец" - няма как и двете. Още по-интересното: ако той се самоопредели като "балканец", значи това изключва "българин". Питам се: какъв е тоя балканец, който не е българин? Швед? Норвежец? Оле-Гунар Брегович? Или пък ако анкетираният гордо се изтъпани с отговор "гражданин на света" (представяме си как погледът му презрително минава през "българин" и моментално го игнорира, после тъкмо да се спре на "европеец", но прескача и него, забелязвайки вълнуваща опция с още повече размах - да бъде неуловимият и шармантен "гражданин на света") - та дори тази небесен човек, този космополито-паветник, не може ли да бъде все пак и българин и европеец едновременно? Може пък да се смили над нас - и макар отдавна да не пляска в самолета - да се дефинира като глобален нашенец.

Но ако социолозите са се движили в полето на нонсенса, то почакайте...медийните интерпретации са довели чудатия въпрос до още по-налуден финал.

Най-смешното заглавие по темата гласи:

"Тренд": Едва 9% от българите се самоопределят като европейци  (Дневник)

Тази издайническа дума "едва" в началото изглежда трябва да ни потопи в съжаление. Да ни напомни за собствената ни българска недостатъчност и да предположи, че тя е и умствена. Имало е значи в анкетата едни съобразителни, добре интегрирани хора. Опипвайки с кадифени ръкавици джобовете си, където вече шумоли евро, те отговорно са преценили, че вече са европейци повече, отколкото българи. Уви, това са "едва 9 %". Другите още изостават. Разбирате ли, наясно ли сте какво е станало? Хората в България са били спрени на улицата, били са попитани вие какви сте и по най-глупашки начин са заявили, че са българи. Щом преобладава този отговор, значи нещата не се развиват добре. Напредъкът е бавен. 

Едва-едва. С това самоопределение - толкоз. 

 

Автор: Райко Байчев

