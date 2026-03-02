Лайфстайл:

След ескалацията в Близкия изток: Турция с дипломатическа активност и комуникация с Иран

02 март 2026, 12:48 часа
След ескалацията в Близкия изток - Турция проведе серия от дипломатически разговори. Водеща фигура в тях е президентът Реджеп Тайип Ердоган, който е разговорял както с представители на Европейския съюз, така и с арабските държави, става ясно от публикации в Анадолската агенция. Припомняме, че заради напрежението в Близкия изток всички полети в региона са отменени, въпреки че трите гранични пункта на Турция с Иран остават отворени, според източниците.

Турция подкрепя мирния процес

Ердоган разговаря в неделя с председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, за да обсъди скорошните атаки срещу Иран и последвалото регионално напрежение, съобщи Дирекцията по комуникации на Турция. По време на разговора Ердоган призова всички страни да се върнат към дипломацията и диалога, подчертавайки готовността си да окаже всякаква подкрепа за мирния процес. Ердоган също така подчерта важността на тясната координация между Турция и ЕС по време на процеса.

Турският президент е разговарял по телефона с кувейтския емир Мишал Ал-Ахмад Ал-Джабер Ал-Сабах в неделя, за да изрази тъгата си от атаките, насочени към Кувейт, съобщи Дирекцията за комуникации на Турция. По време на разговора, изразявайки съчувствието си, Ердоган подчерта, че дипломацията и преговорите са най-рационалният начин за разрешаване на спорове.

Той също така обеща, че Турция ще продължи усилията си за бързо възстановяване на климата на мир.

Междувременно на ниво външни министри е имало комуникация между Турция и Оман. 

Комуникацията с Иран

Информацията за комуникация с Иран е оскъдна. Тя също е била на ниво външни министри.

Турският външен министър Хакан Фидан проведе телефонен разговор в неделя с иранския си колега Абас Арагчи, става ясно от материал на Анадолската агенция.  Според информация, получена от турски дипломатически източници, Фидан и Арагчи са обменили мнения относно последната ситуация в Иран.

Повече подробности не са предоставени. ОЩЕ: Войната се приближава към Европа: Иран изстреля ракети срещу Кипър, движение в Турция (ВИДЕА)*

Деница Китанова
