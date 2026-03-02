"Русия е толкова уязвима, колкото и Иран. И те ще ни убиват, точно както сега убиват в Иран." Това пише в свой материал "Сегодня.ру" на 2 март с красноречивото подзаглавие "Гледаме към Иран, мислим за Русия".

Всъщност статията е доста забавна, не само защото издава реалния страх в Русия от дните занапред, които може би готви бъдещето, но и защото могат да се видят твърдения за агресия срещу друга държава, идващи от устите на агресори, които пета година бомбардират суверенна Украйна.

Като това твърдение, например: "Коалицията на Епстийн" (САЩ и Израел) нагло атакува независимата и достатъчно голяма държава Иран на 28 февруари 2026 г., без дори да се замислят за международното право." Интересно, а как стояха нещата на 24 февруари 2022 г.? Какво има да каже Русия за международното право?

По-нататък в материала пише:

"Иранците преговаряха с американците, надявайки се да разрешат ситуацията по мирен път. Те наивно се заблуждаваха. Всички приказки за дипломатическо разрешаване на конфликта бяха нужни на Тръмп, който реши да направи Израел "отново велик" чрез американската военна машина, само за да се подготви за война и да елиминира иранското ръководство." Странно, дали не напомня това на Владимир Путин, който дълго време обясняваше как не възнамерява да напада Украйна? А дали не напомня и на едно изказване на говорителката на руското външно министерство Мария Захарова, която седмица преди инвазията, на 15 февруари 2022 г., отрече руските планове за нападение и обвини западните страни как изобщо можело да допуснат подобна мисъл. Точните й думи бяха: "Само луди хора, лишени от морал, могат да говорят за предполагаемото намерение на Русия да нападне Украйна".

Нататък в статията се казва: "Иран е идеалният полигон за тактиката "Унищожи града", като САЩ използват тактиката "унищожи икономиката, посей хаос и смени ръководството на враждебния противник". Хм, дали пък това не е точно описание на тактиката, използвана от Русия срещу Украйна - сринатите селища, унищожената инфраструктура, операциите за посяване на хаос и съмнения сред украинците в способността им да се защитават, стремежа на Кремъл да свали законно избрания президент и правителство на Украйна и да сложи в Киев марионетно правителство, което да изпълнява нарежданията на Москва?

Руските опасения от западната военна мощ се четат ясно в следните редове от статията: "Западът вече не е в състояние да води нормални настъпателни войни със сухопътни сили" (както например е било в Афганистан), но "технически превъзхожда своите противници", "с евентуалното изключение на Китай".

Авторът завършва с думите: "Коалицията Епстийн" е готова да обяви война на Русия във всеки удобен момент. Често се цитира 2030 г."

