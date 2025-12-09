Алонсо опита да потуши напрежението в Реал Мадрид: Всички сме обединени, опитваме да се справим с всяка ситуация

Треньорът на Реал Мадрид Шаби Алонсо говори пред медиите преди утрешния мач с Манчестър Сити в Шампионската лига. „Това е много голям мач и възможност за нас да прогресираме в Шампионската лига, като спечелим още точки. Феновете и играчите знаят какъв тип мач ни очаква и са подготвени. Всички сме убедени, че можем да спечелим утре. Трябва да играем с добър ритъм, с интензитет“, каза испанският специалист.

"Когато си треньор на Реал, трябва да си готов за подобни ситуации"

Той не пожела да се връща към загубата от Селта Виго, като само заяви, че са си направили анализите, но сега мисли само за Манчестър Сити.

„Ние сме отбор, всички сме обединени. Когато си треньор на Реал Мадрид, трябва да си готов за подобни ситуации. За добро или за лошо, във футбола нещата се променят много бързо“, смята треньорът.

„Не става дума да се променяш, а да се адаптираш. Познавам много добре отбора. Нужно е да си адаптираш и да учиш. Има добри дни и такива, които не са добри. Но се опитваме да се справим с всяка ситуация“, каза още той.

Шаби Алонсо не пожела да сравнява ситуацията на Мохамед Салах в Ливърпул с тази на Винисиус в Реал Мадрид. „Това се решения, които взимат в Ливърпул. Явно е, че ние не сме наясно какво точно се случва, затова не можа да взема отношение“, добави испанецът.

„Манчестър Сити е отборът на Пеп. Той вече осем години е там и е работил с различни отбори. През този сезон той вкара нови играчи в тима, но стилът му е разпознаваем“, каза още Шаби Алонсо.

