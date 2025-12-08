Войната в Украйна:

08 декември 2025, 14:39 часа 341 прочитания 0 коментара
Столът на Шаби Алонсо в Реал здраво се клати! „Кралете“ вече му търсят заместник

Ръководството на Реал Мадрид е провело дълга среща веднага след поражението на столичани с 0:2 у дома срещу Селта Виго в неделя вечерта в двубой от Примера дивисион. Предмет на разговора е било бъдещето на старши треньора на „белите“ Шаби Алонсо, съобщава „Ел Мундо Депортиво“ в понеделник.

Зидан и Клоп са сред обсъжданите имена

За момента е било взето решение той да води отбора в двубоя срещу Манчестър Сити от основната фаза в Шампионската лига през тази седмица. На срещата е обсъдено, че отношенията между Алонсо и футболистите „не могат да бъдат поправени“.

„Ел Мундо“ пише още, че Зинедин Зидан и Юрген Клоп са сред обсъжданите имена за нов треньор на 15-кратния клубен шампион на Европа. Мадридчани заемат второ място в класирането в Примера дивисион и изостават на 4 точки зад лидера Барселона.

Бойко Димитров
