Столът на Шаби Алонсо в Реал здраво се клати! „Кралете“ вече му търсят заместник

Ръководството на Реал Мадрид е провело дълга среща веднага след поражението на столичани с 0:2 у дома срещу Селта Виго в неделя вечерта в двубой от Примера дивисион. Предмет на разговора е било бъдещето на старши треньора на „белите“ Шаби Алонсо, съобщава „Ел Мундо Депортиво“ в понеделник.
Зидан и Клоп са сред обсъжданите имена
🚨 𝗕𝗥𝗘𝗔𝗞𝗜𝗡𝗚: Real Madrid held an emergency early-morning meeting at the Bernabéu to decide Xabi Alonso’s future.— Transfer News Live (@DeadlineDayLive) December 8, 2025
The club is divided on whether he should stay or be sacked… and Wednesday’s clash against Manchester City is now seen as his final chance to save his job.… pic.twitter.com/pKSULVS7EQ
За момента е било взето решение той да води отбора в двубоя срещу Манчестър Сити от основната фаза в Шампионската лига през тази седмица. На срещата е обсъдено, че отношенията между Алонсо и футболистите „не могат да бъдат поправени“.
„Ел Мундо“ пише още, че Зинедин Зидан и Юрген Клоп са сред обсъжданите имена за нов треньор на 15-кратния клубен шампион на Европа. Мадридчани заемат второ място в класирането в Примера дивисион и изостават на 4 точки зад лидера Барселона.
