В Белгия са бесни на ФИФА - подадоха жалба заради спорното решение, асистирано от Тръмп

Напрежението около червения картон на американския нападател Фоларин Балогун продължава. Както е известно, той бе изгонен по време на мача на САЩ с Босна и Херцеговина и трябваше да изпусне 1/8-финалния двубой на янките с Белгия на 1/8-финалите на Мондиал 2026. Дни преди мача ФИФА обяви, че отменя наказанието на Балогун. Говори се, че президентът на САЩ Доналд Тръмп има намеса в това решение, тъй като той благодари на световната организация.

Белгийците попитаха ФИФА, но не получиха отговор

Както се очакваше, веднага след като новината стана известна, Кралската белгийска футболна асоциация (КБФА) публикува изявление, в което заяви, че е изненадана от решението: "С цел да защити законните права на всички участващи отбори и да съхрани основните принципи на честната игра в нашия спорт, както на това Световно първенство по футбол, така и на бъдещи издания на турнира, RBFA проучва всички възможни варианти." На следващия ден от белгийската централа публикуваха ново изявление и обявиха, че са подали официална жалба до ФИФА. Ето какво гласи то:

"Вследствие на предишното си изявление КБФА желае публично да обясни събитията от последните няколко часа. След като научи от медийни съобщения за решението на ФИФА да отмени автоматичното отстраняване на играча Балогун, КБФА изпрати писмо до ФИФА, в което поиска копие от решението, обяснение за спазената процедура и изложи своята позиция относно приложимите правила. Като единствен отговор ФИФА изпрати писмо до КБФА, в което посочи, че счита тази кореспонденция за обжалване, че е назначен съдия и че КБФА разполага само с няколко часа, за да подаде това обжалване. ФИФА не предостави никаква информация."

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"За да бъде допустима жалбата, съгласно собствените правила на ФИФА, мотивираното решение първо трябва да бъде съобщено на жалбоподателя. Докато РБФА просто търсеше легитимни обяснения, самата ФИФА създаде жалба и незабавно се погрижи тя да бъде обявена за недопустима. Всичко това се случи, докато ФИФА едновременно с това отказваше да отговори на легитимните искания на КБФА. Освен това, по време на координационната среща преди мача ФИФА умишлено премахна от презентацията си раздела, отнасящ се до автоматичното отстраняване на играчи. Тази тема обаче беше част от всички подобни срещи преди всеки от предходните четири мача. КБФA попита ФИФА както устно, така и писмено за причините за тази промяна, но за пореден път не получи отговор."

"За да бъде ясно: към този момент КБФА все още не е получила никакво решение или обяснение от ФИФА по този въпрос. Поради това тя няма друга алтернатива, освен да оспори правото на играча да участва в предстоящия мач. Независимо от спортния изход на този мач, КБФА е дълбоко загрижена от хода на събитията и ще продължи да се бори в следващите часове, дни и месеци в защита на основните принципи на етиката, честната конкуренция и интересите на футбола като цяло."

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